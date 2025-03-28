МИД РФ вызвал замглавы канадской дипмиссии из-за слов посла о блокаде Ленинграда
Замглавы канадской дипмиссии в Москве Брайан Эбель был вызван в МИД РФ, где ему заявлен демарш в связи с высказываниями посла Канады Сары Тейлор. Об этом сообщили в пресс-службе министерства.
Речь идет о высказываниях Тейлор после возложения цветов к монументу «Родина-мать» на Пискаревском кладбище в Санкт-Петербурге. Ее слова сочли русофобскими и оскорбительными.
«Дипломату заявлено о неприемлемости упоминания блокады Ленинграда в предвзятой увязке с «пактом Молотова-Риббентропа» и Ялтинской конференцией», – говорится в сообщении МИД РФ.
Отмечено, что подобная инсинуация оскорбляет память жертв блокады и выглядит как попытка оправдать преступления немецко-фашистских захватчиков. В министерстве подчеркнули, что подобные заявления особенно неуместны накануне 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, в которой Канада участвовала в составе антигитлеровской коалиции.
Российский МИД напомнил о недопустимости попыток пересмотра истории в политических целях и предостерег от попыток обелить зверства нацистов. Послу Канады рекомендовано учитывать боевое братство двух стран в годы войны, которое долгие годы служило основой двусторонних отношений.
22 марта официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала издевательским визит посла Канады к монументу «Мать-Родина». Дипломат посчитала, что Тейлор посетила кладбище, чтобы сделать из этого издевательский перформанс в социальных сетях.