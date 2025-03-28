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МИД РФ вызвал замглавы канадской дипмиссии из-за слов посла о блокаде Ленинграда

Ведомости

Замглавы канадской дипмиссии в Москве Брайан Эбель был вызван в МИД РФ, где ему заявлен демарш в связи с высказываниями посла Канады Сары Тейлор. Об этом сообщили в пресс-службе министерства.

Речь идет о высказываниях Тейлор после возложения цветов к монументу «Родина-мать» на Пискаревском кладбище в Санкт-Петербурге. Ее слова сочли русофобскими и оскорбительными.

«Дипломату заявлено о неприемлемости упоминания блокады Ленинграда в предвзятой увязке с «пактом Молотова-Риббентропа» и Ялтинской конференцией», – говорится в сообщении МИД РФ.

Отмечено, что подобная инсинуация оскорбляет память жертв блокады и выглядит как попытка оправдать преступления немецко-фашистских захватчиков. В министерстве подчеркнули, что подобные заявления особенно неуместны накануне 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, в которой Канада участвовала в составе антигитлеровской коалиции.

Российский МИД напомнил о недопустимости попыток пересмотра истории в политических целях и предостерег от попыток обелить зверства нацистов. Послу Канады рекомендовано учитывать боевое братство двух стран в годы войны, которое долгие годы служило основой двусторонних отношений.

22 марта официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала издевательским визит посла Канады к монументу «Мать-Родина». Дипломат посчитала, что Тейлор посетила кладбище, чтобы сделать из этого издевательский перформанс в социальных сетях.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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