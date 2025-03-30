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Нетаньяху рассказал о трех выдвигаемых против Израиля «ложных утверждениях»

Ведомости

Есть три ложных утверждения, связанные с переговорами и судьбой заложников, которые выдвигаются против Израиля «в рамках одной большой лжи», заявил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху. Об этом он рассказал на открытии заседания правительства, его слова приводит в Telegram-канале советник офиса премьер-министра страны Дмитрий Гендельман.

По мнению Нетаньяху, военное давление, которое Израиль оказывает на палестинскую группировку «Хамас» в сектора Газа, работает: оно разрушает военный и административный потенциал движения и создает условия для освобождения заложников. На этой неделе кабинет решил усилить это давление, добавил он. Затем Нетаньяху прокомментировал «три ложных утверждения, которые постоянно выдвигаются против нас, в рамках одной большой лжи».

«Мы якобы не ведем переговоры. Это неправда. Мы ведем их под огнем, и поэтому они эффективны. Мы видим, что начинают появляться трещины», – сказал он.

Израиль также обвиняют в неготовности обсуждать финальную фазу соглашения о прекращения огня, но это неправда, заявил Нетаньяху. Израиль планирует, что боевики «Хамаса» сложат оружие, после чего его лидерам будет разрешено покинуть сектор Газа. В анклаве будет обеспечена общая безопасность и реализован план президента США Дональда Трампа – программа добровольной эмиграции, пояснил премьер. «Это наш план. Мы не скрываем его и готовы обсуждать его в любое время», – сказал он.

Третье «ложное утверждение» связано с отношением властей к израильским заложникам. По словам Нетаньяху, говорят, что «нам якобы все равно на заложников», но это неправда. В частности, министры регулярно встречаются с родственниками пленных, на прошлой неделе проходила встреча с четырьмя семьями. Израиль обязан вернуть заложников и прилагает усилия для этого, добавил политик.

Израиль возобновил удары по объектам «Хамаса» в Газе 18 марта, тем самым прекратив действие соглашения об остановке огня от января 2025 г. Власти страны назвали поводом к ударам нарушения соглашения о передаче заложников. Позднее израильская армия объявила о начале новой наземной операции в районе Аль-Джанина в Рафахе.

На этой неделе стало известно, что стороны могут объявить перемирие на время исламского праздника Ураза-байрам (Ид аль-Фитр), который отмечается в честь окончания поста в месяц Рамадан. Группировка «Хамас» также согласилась на предложение о прекращении огня в секторе Газа, полученное от посредников Египта и Катара, заявил в телевизионной речи глава группировки Халиль аль-Хайя.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

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