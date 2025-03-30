Нетаньяху рассказал о трех выдвигаемых против Израиля «ложных утверждениях»

Израиль также обвиняют в неготовности обсуждать финальную фазу соглашения о прекращения огня, но это неправда, заявил Нетаньяху. Израиль планирует, что боевики «Хамаса» сложат оружие, после чего его лидерам будет разрешено покинуть сектор Газа. В анклаве будет обеспечена общая безопасность и реализован план президента США Дональда Трампа – программа добровольной эмиграции, пояснил премьер. «Это наш план. Мы не скрываем его и готовы обсуждать его в любое время», – сказал он.