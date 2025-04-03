Бастрыкин: украинские спецслужбы вербуют российских подростков для диверсий
Украинские спецслужбы продолжают попытки вербовки российских подростков для совершения диверсий на территории России. Об этом заявил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин в интервью ТАСС.
По его словам, анализ расследуемых дел показывает, что подростков склоняют к поджогам военкоматов, объектов железнодорожной инфраструктуры и других сооружений, обещая за это денежное вознаграждение. «Имеется активизация деструктивной деятельности со стороны украинских спецслужб, которые не оставляют попыток использовать несовершеннолетних в противоправных целях», – отметил глава СК.
Бастрыкин подчеркнул, что в подобных преступлениях часто прослеживаются мотивы национальной ненависти, а также поддержка террористической и нацистской идеологии. Он предупредил, что такие деяния могут квалифицироваться как теракт или диверсия – особо тяжкие преступления, за которые предусмотрено наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.
При этом, добавил он, многие подростки не осознают серьезности своих поступков и начинают понимать масштабы ответственности лишь после задержания.
15 марта в Смоленской области сотрудники ФСБ и полицейские задержали подростка, который подозревается в попытке поджога центра патриотического воспитания «Долг» в Вязьме, возбуждено уголовное дело о теракте.
Несовершеннолетний решился на поджог после того, как с ним в одном из мессенджеров связался неизвестный, уточнили в пресс-службе. За выполнение задания ему пообещали 320 000 руб. Задержанный сообщил, что деньги ему не заплатили.
13 марта московский областной суд приговорил к 14 годам лишения свободы жителя Подмосковья Артема Чернова, который признал вину в организации четырех диверсий в 2023 г. в интересах главного управления разведки Украины.