Бастрыкин: украинские спецслужбы вербуют российских подростков для диверсий

Несовершеннолетний решился на поджог после того, как с ним в одном из мессенджеров связался неизвестный, уточнили в пресс-службе. За выполнение задания ему пообещали 320 000 руб. Задержанный сообщил, что деньги ему не заплатили.



13 марта московский областной суд приговорил к 14 годам лишения свободы жителя Подмосковья Артема Чернова, который признал вину в организации четырех диверсий в 2023 г. в интересах главного управления разведки Украины.