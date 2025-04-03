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Бастрыкин: украинские спецслужбы вербуют российских подростков для диверсий

Ведомости

Украинские спецслужбы продолжают попытки вербовки российских подростков для совершения диверсий на территории России. Об этом заявил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин в интервью ТАСС.

По его словам, анализ расследуемых дел показывает, что подростков склоняют к поджогам военкоматов, объектов железнодорожной инфраструктуры и других сооружений, обещая за это денежное вознаграждение. «Имеется активизация деструктивной деятельности со стороны украинских спецслужб, которые не оставляют попыток использовать несовершеннолетних в противоправных целях», – отметил глава СК.

Бастрыкин подчеркнул, что в подобных преступлениях часто прослеживаются мотивы национальной ненависти, а также поддержка террористической и нацистской идеологии. Он предупредил, что такие деяния могут квалифицироваться как теракт или диверсия – особо тяжкие преступления, за которые предусмотрено наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

При этом, добавил он, многие подростки не осознают серьезности своих поступков и начинают понимать масштабы ответственности лишь после задержания.

15 марта в Смоленской области сотрудники ФСБ и полицейские задержали подростка, который подозревается в попытке поджога центра патриотического воспитания «Долг» в Вязьме, возбуждено уголовное дело о теракте.

Несовершеннолетний решился на поджог после того, как с ним в одном из мессенджеров связался неизвестный, уточнили в пресс-службе. За выполнение задания ему пообещали 320 000 руб. Задержанный сообщил, что деньги ему не заплатили.

13 марта московский областной суд приговорил к 14 годам лишения свободы жителя Подмосковья Артема Чернова, который признал вину в организации четырех диверсий в 2023 г. в интересах главного управления разведки Украины. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

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