Украину на переговорах с США по ресурсной сделке будут представлять юристы
На переговорах с Соединенными Штатами по соглашению о стратегических минералах интересы Киева будет представлять юридическая фирма, заявил украинский президент Владимир Зеленский, передает украинское интернет-издание «Страна».
По его словам, в настоящий момент рассматриваются три кандидата, но в итоге сотрудничество оформят с одной из компаний.
Он отметил, что на следующей неделе планирует утвердить правки к тексту соглашения от украинской стороны. После этого будет сформирована техническая делегация, которая отправится в США для проведения переговоров.
Зеленский уточнил, что в состав делегации войдут специалисты и представители юридической команды. Лично он пока не планирует поездку в США.
27 марта Bloomberg писал, что новая редакция соглашения о партнерстве между США и Украиной, подготовленная администрацией американского лидера Дональда Трампа, предусматривает полный контроль Вашингтона над будущими инвестициями в инфраструктуру и добычу полезных ископаемых на территории Украины.
28 марта Зеленский официально отверг проект. Украинский лидер назвал его совершенно другим документом по сравнению с вариантами, которые рассматривались прежде.
Ранее глава минфина США Скотт Бессент рассказал, что делегация Украины прилетит в США в конце этой или начале следующей недели. Планируется обсуждение соглашения о предложенном американской стороной экономическом сотрудничестве.