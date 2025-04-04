Украину на переговорах с США по ресурсной сделке будут представлять юристы

На переговорах с Соединенными Штатами по соглашению о стратегических минералах интересы Киева будет представлять юридическая фирма, заявил украинский президент Владимир Зеленский, передает украинское интернет-издание «Страна».



По его словам, в настоящий момент рассматриваются три кандидата, но в итоге сотрудничество оформят с одной из компаний.