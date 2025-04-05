ВС России поразили инфраструктуру военного аэродрома Украины
Российские военнослужащие нанесли поражение инфраструктуре военного аэродрома Украины и складам боеприпасов ракетно-артиллерийского вооружения. Об этом сообщается в ежедневной сводке Минобороны России.
Оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия группировок войск Вооруженных сил (ВС) РФ поразили предприятие по сборке БПЛА, скопления живой силы и техники вооруженных сил Украины (ВСУ) и иностранных наемников в 147 районах. Средства противовоздушной обороны уничтожили семь управляемых авиационных бомб JDAM, пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS американского производства и 208 беспилотников самолетного типа.
В ночь на 5 апреля дежурные силы противовоздушной обороны нейтрализовали 49 украинских БПЛА над российскими регионами, сообщало Минобороны. В том числе, 16 БПЛА сбито над Воронежской областью, еще 14 – над Белгородской областью. Над Курской областью российские военные ликвидировали шесть дронов, столько же уничтожено над Самарской областью. Три БПЛА сбиты над Республикой Мордовия, по одному – над Брянской, Липецкой, Орловской и Пензенской областями.
Глава Мордовии Артем Здунов рассказал о ночной атаке беспилотника на одно из региональных предприятий. Предварительно, обошлось без пострадавших. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев заявил, что украинские дроны атаковали промышленное предприятие в Чапаевске, возник пожар. При атаке никто не пострадал.