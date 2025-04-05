ВС России поразили инфраструктуру военного аэродрома Украины

В ночь на 5 апреля дежурные силы противовоздушной обороны нейтрализовали 49 украинских БПЛА над российскими регионами, сообщало Минобороны. В том числе, 16 БПЛА сбито над Воронежской областью, еще 14 – над Белгородской областью. Над Курской областью российские военные ликвидировали шесть дронов, столько же уничтожено над Самарской областью. Три БПЛА сбиты над Республикой Мордовия, по одному – над Брянской, Липецкой, Орловской и Пензенской областями.