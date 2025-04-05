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ВС России поразили инфраструктуру военного аэродрома Украины

Ведомости

Российские военнослужащие нанесли поражение инфраструктуре военного аэродрома Украины и складам боеприпасов ракетно-артиллерийского вооружения. Об этом сообщается в ежедневной сводке Минобороны России.

Оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия группировок войск Вооруженных сил (ВС) РФ поразили предприятие по сборке БПЛА, скопления живой силы и техники вооруженных сил Украины (ВСУ) и иностранных наемников в 147 районах. Средства противовоздушной обороны уничтожили семь управляемых авиационных бомб JDAM, пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS американского производства и 208 беспилотников самолетного типа.

В ночь на 5 апреля дежурные силы противовоздушной обороны нейтрализовали 49 украинских БПЛА над российскими регионами, сообщало Минобороны. В том числе, 16 БПЛА сбито над Воронежской областью, еще 14 – над Белгородской областью. Над Курской областью российские военные ликвидировали шесть дронов, столько же уничтожено над Самарской областью. Три БПЛА сбиты над Республикой Мордовия, по одному – над Брянской, Липецкой, Орловской и Пензенской областями.

Глава Мордовии Артем Здунов рассказал о ночной атаке беспилотника на одно из региональных предприятий. Предварительно, обошлось без пострадавших. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев заявил, что украинские дроны атаковали промышленное предприятие в Чапаевске, возник пожар. При атаке никто не пострадал.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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Телефон: +7 495 956-34-58

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