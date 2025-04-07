В Белом доме пригрозили увеличить пошлины на китайские товары до 104%
США могут увеличить торговые пошлины на китайские товары до 104%, сообщил журналист AFP Дэнни Кемп со ссылкой на Белый дом.
«Белый дом подтверждает, что тарифы [президента Дональда] Трампа на китайские товары достигнут 104% после угрозы поднять ставки», – написал Кемп в соцсети Х.
Ранее Трамп писал в Truth Social, что если Китай не отменит 34%-ные пошлины на американские товары до 8 апреля, то США введут против него торговый тариф уже в 50%.
2 апреля американский президент сообщил о новых пошлинах на продукцию из 185 стран. В отношении Китая был установлен тариф в 34%.
В ответ Пекин объявил, что с 10 апреля введет зеркальные пошлины в 34% на весь американский импорт. Также КНР ограничила деятельность ряда американских компаний и экспорт некоторых редкоземельных металлов в США.