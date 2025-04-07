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В Белом доме пригрозили увеличить пошлины на китайские товары до 104%

Ведомости

США могут увеличить торговые пошлины на китайские товары до 104%, сообщил журналист AFP Дэнни Кемп со ссылкой на Белый дом.

«Белый дом подтверждает, что тарифы [президента Дональда] Трампа на китайские товары достигнут 104% после угрозы поднять ставки», – написал Кемп в соцсети Х.

Ранее Трамп писал в Truth Social, что если Китай не отменит 34%-ные пошлины на американские товары до 8 апреля, то США введут против него торговый тариф уже в 50%.

2 апреля американский президент сообщил о новых пошлинах на продукцию из 185 стран. В отношении Китая был установлен тариф в 34%.

В ответ Пекин объявил, что с 10 апреля введет зеркальные пошлины в 34% на весь американский импорт. Также КНР ограничила деятельность ряда американских компаний и экспорт некоторых редкоземельных металлов в США.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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