Le Monde узнала об уничтожении завода по выпуску боеприпасов в Сумской области
В украинской Сумской области уничтожен главный производственный объект Украины по выпуску боеприпасов, пишет французская газета Le Monde со ссылкой на украинского офицера Антона Сербина.
«Наш главный национальный производственный объект по производству боеприпасов был уничтожен», – сказал военнослужащий ВСУ.
Как отмечает Le Monde, непосредственная опасность в районе города Шостка Сумской области «исходит с неба». Населенный пункт, будучи главным промышленным центром страны по производству взрывчатых веществ и боеприпасов, регулярно подвергался массированным авиаударам.
В том числе в 2024 г. заводы «Звезда» (производит порох) и «Импульс» (производит детонаторы) несколько раз подвергались атакам, а в конце декабря 2024 г. по ним было выпущено 13 баллистических ракет, следует из материала.
9 апреля главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в интервью изданию LB.ua подтвердил, что Вооруженные силы (ВС) РФ начали наступление на Сумскую и Харьковскую области. Сырский заявил, что российские силы вдвое увеличили наступательные действия.
О том, что ВС РФ на отдельных участках вошли в украинскую Сумскую область, говорил начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов в середине марта.