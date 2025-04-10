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Трамп заявил о готовности США применить военную силу в отношении Ирана

Ведомости

Президент США Дональд Трамп заявил, что США готовы использовать военную силу в отношении Ирана, добавив, что Израиль будет играть важную роль в этом процессе.

«С Ираном, да, если это потребует военных действий, у нас будут военные действия. Израиль, очевидно, будет активно участвовать в этом. Он будет лидером в этом процессе. Но никто не командует нами. Мы делаем то, что хотим», – сказал Трамп.

Трамп добавил, что решение о применении военной силы будет принято, когда он поймет, что переговоры не принесут результата, на который он рассчитывает.

На 12 апреля запланированы переговоры в Омане между США и Ираном по возобновлению ядерной сделки. Трамп 7 апреля заявлял, что это будет «очень важная встреча», она пройдет «практически на высшем уровне». Американский лидер выразил мнение, что «все согласятся, что заключить сделку было бы предпочтительным вариантом».

Потенциальное новое соглашение с Ираном, по словам Трампа, будет отличаться от Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД): договор станет «более сильным». США и Иран ведут прямые переговоры по ядерной программе ближневосточной страны, добавил американский лидер.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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