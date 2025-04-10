Трамп заявил о готовности США применить военную силу в отношении Ирана
Президент США Дональд Трамп заявил, что США готовы использовать военную силу в отношении Ирана, добавив, что Израиль будет играть важную роль в этом процессе.
«С Ираном, да, если это потребует военных действий, у нас будут военные действия. Израиль, очевидно, будет активно участвовать в этом. Он будет лидером в этом процессе. Но никто не командует нами. Мы делаем то, что хотим», – сказал Трамп.
Трамп добавил, что решение о применении военной силы будет принято, когда он поймет, что переговоры не принесут результата, на который он рассчитывает.
На 12 апреля запланированы переговоры в Омане между США и Ираном по возобновлению ядерной сделки. Трамп 7 апреля заявлял, что это будет «очень важная встреча», она пройдет «практически на высшем уровне». Американский лидер выразил мнение, что «все согласятся, что заключить сделку было бы предпочтительным вариантом».
Потенциальное новое соглашение с Ираном, по словам Трампа, будет отличаться от Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД): договор станет «более сильным». США и Иран ведут прямые переговоры по ядерной программе ближневосточной страны, добавил американский лидер.