Медведев призвал Мерца подумать дважды после слов об ударе по Крымскому мосту

14 апреля Мерц заявил, что Германия готова поставить Украине крылатые ракеты Taurus при координации с европейскими коллегами. Он добавил, что Великобритания, Франция и США уже осуществляют их поставку. Если она будет согласована, то ФРГ должна участвовать в ней, считает Мерц. Он также подчеркнул, что украинские военные должны «выйти из обороны, они всегда только реагируют». В качестве возможной цели политик назвал Крым.