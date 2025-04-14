Медведев призвал Мерца подумать дважды после слов об ударе по Крымскому мосту
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев призвал лидера консервативного блока Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза (ХДС/ХСС), возможного нового канцлера ФРГ Фридриха Мерца подумать дважды перед тем, как наносить удары по Крымскому мосту. Об этом он заявил в соцсети Х.
«Кандидата в канцлеры Фрица Мерца преследуют воспоминания о его отце, служившем в гитлеровском вермахте. Теперь Мерц предлагает ударить по Крымскому мосту. Подумай дважды, нацист!» – написал Медведев.
14 апреля Мерц заявил, что Германия готова поставить Украине крылатые ракеты Taurus при координации с европейскими коллегами. Он добавил, что Великобритания, Франция и США уже осуществляют их поставку. Если она будет согласована, то ФРГ должна участвовать в ней, считает Мерц. Он также подчеркнул, что украинские военные должны «выйти из обороны, они всегда только реагируют». В качестве возможной цели политик назвал Крым.
В ноябре 2024 г. Мерц обещал в случае своей победы выставить России 24-часовой ультиматум по прекращению огня на Украине. По его мнению, в случае его непринятия Германии нужно передать Украине ракеты Taurus и отменить запрет на использование дальнобойного оружия для ударов по российской территории.