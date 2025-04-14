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Медведев призвал Мерца подумать дважды после слов об ударе по Крымскому мосту

Ведомости

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев призвал лидера консервативного блока Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза (ХДС/ХСС), возможного нового канцлера ФРГ Фридриха Мерца подумать дважды перед тем, как наносить удары по Крымскому мосту. Об этом он заявил в соцсети Х.

«Кандидата в канцлеры Фрица Мерца преследуют воспоминания о его отце, служившем в гитлеровском вермахте. Теперь Мерц предлагает ударить по Крымскому мосту. Подумай дважды, нацист!» – написал Медведев.

14 апреля Мерц заявил, что Германия готова поставить Украине крылатые ракеты Taurus при координации с европейскими коллегами. Он добавил, что Великобритания, Франция и США уже осуществляют их поставку. Если она будет согласована, то ФРГ должна участвовать в ней, считает Мерц. Он также подчеркнул, что украинские военные должны «выйти из обороны, они всегда только реагируют». В качестве возможной цели политик назвал Крым.

В ноябре 2024 г. Мерц обещал в случае своей победы выставить России 24-часовой ультиматум по прекращению огня на Украине. По его мнению, в случае его непринятия Германии нужно передать Украине ракеты Taurus и отменить запрет на использование дальнобойного оружия для ударов по российской территории.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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