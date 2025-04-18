Нарышкин: Запад пытается сохранить нестабильность в Афганистане
Главной проблемой для международного признания действующих властей Афганистана является стремление Запада сохранить нестабильность в стране для решения своих геополитических задач, считает глава Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин, передает «РИА Новости».
Нарышкин напомнил, что западные страны продолжают блокировать афганские авуары и сохранять санкции против Кабула. Кроме того, западные спецслужбы ищут способы оказания поддержки антиправительственным силам в Афганистане. Глава СВР добавил, что аналогичную тактику западные страны применяют в отношении Сирии, Ирака и стран Африки. По его мнению, нейтрализация негативных для страны факторов поспособствует ее возрождению и преобразованию.
Нарышкин выразил отдельную признательность партнерам из Казахстана, Таджикистана и Узбекистана за совместную работу по выявлению и нейтрализации угроз, исходящих от террористических группировок и ряда зарубежных спецслужб.
17 апреля Верховный суд России удовлетворил иск генерального прокурора Игоря Краснова с просьбой приостановить запрет на деятельность «Талибана» в России. По решению суда движение было исключено из реестра террористических организаций, в котором оно было с 2003 г.
Официальный представитель «Талибана» Забихулла Муджахид заявил, что в движении считают важным шагом приостановку запрета на его деятельность в РФ. По его словам, президент России Владимир Путин придерживается «правильной» политики в отношении Афганистана.