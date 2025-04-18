Нарышкин: Запад пытается сохранить нестабильность в Афганистане

Нарышкин напомнил, что западные страны продолжают блокировать афганские авуары и сохранять санкции против Кабула. Кроме того, западные спецслужбы ищут способы оказания поддержки антиправительственным силам в Афганистане. Глава СВР добавил, что аналогичную тактику западные страны применяют в отношении Сирии, Ирака и стран Африки. По его мнению, нейтрализация негативных для страны факторов поспособствует ее возрождению и преобразованию.