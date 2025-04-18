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/ Политика

Нарышкин: Запад пытается сохранить нестабильность в Афганистане

Ведомости

Главной проблемой для международного признания действующих властей Афганистана является стремление Запада сохранить нестабильность в стране для решения своих геополитических задач, считает глава Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин, передает «РИА Новости».

Нарышкин напомнил, что западные страны продолжают блокировать афганские авуары и сохранять санкции против Кабула. Кроме того, западные спецслужбы ищут способы оказания поддержки антиправительственным силам в Афганистане. Глава СВР добавил, что аналогичную тактику западные страны применяют в отношении Сирии, Ирака и стран Африки. По его мнению, нейтрализация негативных для страны факторов поспособствует ее возрождению и преобразованию.

Нарышкин выразил отдельную признательность партнерам из Казахстана, Таджикистана и Узбекистана за совместную работу по выявлению и нейтрализации угроз, исходящих от террористических группировок и ряда зарубежных спецслужб.

17 апреля Верховный суд России удовлетворил иск генерального прокурора Игоря Краснова с просьбой приостановить запрет на деятельность «Талибана» в России. По решению суда движение было исключено из реестра террористических организаций, в котором оно было с 2003 г.

Официальный представитель «Талибана» Забихулла Муджахид заявил, что в движении считают важным шагом приостановку запрета на его деятельность в РФ. По его словам, президент России Владимир Путин придерживается «правильной» политики в отношении Афганистана.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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