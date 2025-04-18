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/ Политика

Полянский рассказал о реакции в СБ ООН на нарушения Киевом моратория на удары

Ведомости

В ходе закрытых консультаций в Совете Безопасности ООН 17 апреля представители европейских стран не стали комментировать нарушения Украиной моратория на удары по энергообъектам в России. Об этом сообщил заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.

«Мы, изложив многочисленные факты нарушений украинцами моратория на взаимные удары по энергообъектам, задали спонсорам киевского режима вопрос: готовы ли они провести дополнительную работу с Киевом, чтобы заставить его соблюдать взятые на себя обязательства? В ответ слово не взяла ни одна европейская делегация», – написал Полянский в своем Telegram-канале.

По его мнению, такая реакция красноречиво говорит «об истинном «стремлении» европейцев к миру».

Закрытые консультации СБ ООН об итогах моратория на удары по энергообъектам были запрошены российской стороной 17 апреля. Как сообщал Полянский, эта встреча должна состояться без участия Украины.

Предложение о взаимном 30-дневном отказе Москвы и Киева от ударов по объектам энергетической инфраструктуры выдвинул президент США Дональд Трамп. Глава российского государства Владимир Путин согласился соблюдать договоренность 18 марта, в ходе телефонного разговора с американским лидером. Киев тоже обязался соблюдать мораторий, но началом его действия считает 25 марта, когда украинская делегация на встрече с США в Эр-Рияде дала официальное согласие. В течение всего этого времени Россия и Украина регулярно обвиняли друг друга в нарушении данной договоренности.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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