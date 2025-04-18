Полянский рассказал о реакции в СБ ООН на нарушения Киевом моратория на удары

Предложение о взаимном 30-дневном отказе Москвы и Киева от ударов по объектам энергетической инфраструктуры выдвинул президент США Дональд Трамп. Глава российского государства Владимир Путин согласился соблюдать договоренность 18 марта, в ходе телефонного разговора с американским лидером. Киев тоже обязался соблюдать мораторий, но началом его действия считает 25 марта, когда украинская делегация на встрече с США в Эр-Рияде дала официальное согласие. В течение всего этого времени Россия и Украина регулярно обвиняли друг друга в нарушении данной договоренности.