Полянский рассказал о реакции в СБ ООН на нарушения Киевом моратория на удары
В ходе закрытых консультаций в Совете Безопасности ООН 17 апреля представители европейских стран не стали комментировать нарушения Украиной моратория на удары по энергообъектам в России. Об этом сообщил заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.
«Мы, изложив многочисленные факты нарушений украинцами моратория на взаимные удары по энергообъектам, задали спонсорам киевского режима вопрос: готовы ли они провести дополнительную работу с Киевом, чтобы заставить его соблюдать взятые на себя обязательства? В ответ слово не взяла ни одна европейская делегация», – написал Полянский в своем Telegram-канале.
По его мнению, такая реакция красноречиво говорит «об истинном «стремлении» европейцев к миру».
Закрытые консультации СБ ООН об итогах моратория на удары по энергообъектам были запрошены российской стороной 17 апреля. Как сообщал Полянский, эта встреча должна состояться без участия Украины.
Предложение о взаимном 30-дневном отказе Москвы и Киева от ударов по объектам энергетической инфраструктуры выдвинул президент США Дональд Трамп. Глава российского государства Владимир Путин согласился соблюдать договоренность 18 марта, в ходе телефонного разговора с американским лидером. Киев тоже обязался соблюдать мораторий, но началом его действия считает 25 марта, когда украинская делегация на встрече с США в Эр-Рияде дала официальное согласие. В течение всего этого времени Россия и Украина регулярно обвиняли друг друга в нарушении данной договоренности.