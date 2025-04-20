В госдепе выступили за продление перемирия между РФ и Украиной
В госдепартаменте США заявили, что поприветствовали бы продление режима прекращения огня между Россией и Украиной, передает Reuters.
Президент Владимир Путин 19 апреля объявил пасхальное перемирие. Предполагалось, что прекращение огня наступит с 18:00 мск в тот же день и продлится до полуночи 21 апреля. Однако, как сообщили в Минобороны, вооруженные силы Украины (ВСУ) сразу после объявления перемирия 444 раза обстреляли позиции российских военных и осуществили 900 ударов БПЛА. В результате есть погибшие и раненые среди населения.
За 5,5 часа до окончания режима перемирия пресс-секретарь российского главы Дмитрий Песков сказал ТАСС, что Путин не давал команды по его продлению.
Украинский президент Владимир Зеленский, в свою очередь, утверждал в соцсетях, что на некоторых участках фронта продолжаются российские штурмовые действия. В частности, он написал об ударах в Курской и Белгородской областях.