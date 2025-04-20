В госдепе выступили за продление перемирия между РФ и Украиной

Президент Владимир Путин 19 апреля объявил пасхальное перемирие. Предполагалось, что прекращение огня наступит с 18:00 мск в тот же день и продлится до полуночи 21 апреля. Однако, как сообщили в Минобороны, вооруженные силы Украины (ВСУ) сразу после объявления перемирия 444 раза обстреляли позиции российских военных и осуществили 900 ударов БПЛА. В результате есть погибшие и раненые среди населения.