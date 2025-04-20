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В госдепе выступили за продление перемирия между РФ и Украиной

Ведомости

В госдепартаменте США заявили, что поприветствовали бы продление режима прекращения огня между Россией и Украиной, передает Reuters. 

Президент Владимир Путин 19 апреля объявил пасхальное перемирие. Предполагалось, что прекращение огня наступит с 18:00 мск в тот же день и продлится до полуночи 21 апреля. Однако, как сообщили в Минобороны, вооруженные силы Украины (ВСУ) сразу после объявления перемирия 444 раза обстреляли позиции российских военных и осуществили 900 ударов БПЛА. В результате есть погибшие и раненые среди населения.

20 апреля Киев нанес удары по Горловке и Донецку. «Пасхального чуда» со стороны Киева не произошло, заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник. 

За 5,5 часа до окончания режима перемирия пресс-секретарь российского главы Дмитрий Песков сказал ТАСС, что Путин не давал команды по его продлению.

Украинский президент Владимир Зеленский, в свою очередь, утверждал в соцсетях, что на некоторых участках фронта продолжаются российские штурмовые действия. В частности, он написал об ударах в Курской и Белгородской областях.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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Телефон: +7 495 956-34-58

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