Арестованная сотрудница «Русского дома» в Оше оказалась гражданкой Киргизии

Об аресте Секериной 23 апреля сообщило агентство ТАСС со ссылкой на суд Первомайского района Бишкека. Женщина заключена под стражу до 17 июня. Издание «Вечерний Бишкек» писало, что ей предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 416 УК республики (вербовка наемников с целью использования в вооруженных конфликтах других государств или насильственных действиях, направленных на свержение госвласти или нарушение территориальной целостности). По данным СМИ, по уголовному делу задержаны еще четыре человека, в том числе сотрудник пресс-службы мэрии Оша Сергей Лапушкин.