Арестованная сотрудница «Русского дома» в Оше оказалась гражданкой Киргизии
Сотрудница «Русского дома» в Оше Наталья Секерина, арестованная судом Бишкека по подозрению в вербовке наемников, является гражданкой Киргизии. В организации она работает с июля 2024 г. и отвечает за взаимодействие филиала с медиа. Об этом сообщается в Telegram-канале «Русского дома».
«В Оше 17 апреля была задержана сотрудница отделения нашего Российского центра науки и культуры Наталья Секерина. Мы, к сожалению, не располагаем полноценной информацией о сути обвинения. <...> Уверены, права нашей сотрудницы будут защищены, а ее безопасность гарантирована. Рассчитываем на то, что следствие досконально разберется в сути вопроса», – говорится в сообщении.
В организации также подчеркнули, что хотят предупредить «какие-либо спекуляции», и заверили, что Российский центр науки и культуры работает исключительно в правовом поле.
Об аресте Секериной 23 апреля сообщило агентство ТАСС со ссылкой на суд Первомайского района Бишкека. Женщина заключена под стражу до 17 июня. Издание «Вечерний Бишкек» писало, что ей предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 416 УК республики (вербовка наемников с целью использования в вооруженных конфликтах других государств или насильственных действиях, направленных на свержение госвласти или нарушение территориальной целостности). По данным СМИ, по уголовному делу задержаны еще четыре человека, в том числе сотрудник пресс-службы мэрии Оша Сергей Лапушкин.