Захарова обвинила Зеленского в попытке обмануть Трампа

По ее словам, Зеленский обещал соблюдать 30-дневный мораторий на удары по энергетическим объектам и пасхальное перемирие – и «наврал», а также говорил про «удары по мирным украинским городам», о чем тоже «наврал». Дипломат напомнила, что президент Украины в ответе Трампу заявил, что Крым можно вернуть путем дипломатии и санкций.