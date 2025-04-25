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Захарова обвинила Зеленского в попытке обмануть Трампа

Ведомости

Президент Украины Владимир Зеленский пытается обмануть президента США Дональда Трампа. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в Telegram-канале.

По ее словам, Зеленский обещал соблюдать 30-дневный мораторий на удары по энергетическим объектам и пасхальное перемирие – и «наврал», а также говорил про «удары по мирным украинским городам», о чем тоже «наврал». Дипломат напомнила, что президент Украины в ответе Трампу заявил, что Крым можно вернуть путем дипломатии и санкций.

«Дипломатия Зеленского – это убийства, терроризм, ложь, ненависть и подлость. «Крымская дипломатия Зеленского» – это убийства крымчан, попытки уничтожения крымского моста, террор в отношении всего и вся на полуострове, требования большего количества оружия для силового решения вопроса», – указала Захарова.

22 апреля New York Post сообщила со ссылкой на источники в администрации США, что Трамп планирует представить свой мирный план по урегулированию конфликта на Украине в течение трех дней. Он может включать размещение европейских миротворцев на украинской территории.

Как писало Reuters, спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф на переговорах в Париже 17 апреля представил Европе и Украине список предложений по урегулированию российско-украинского конфликта. Он предусматривает юридическое признание Вашингтоном Крыма частью России. Зеленский подчеркнул, что Киев не признает потерянные территории за Москвой.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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