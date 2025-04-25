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Белоусов провел совещание с военными на Курском направлении

Также министр наградил отличившихся бойцов
Ведомости

Министр обороны России Андрей Белоусов посетил пункт управления группировки войск «Курск», где провел совещание и заслушал доклады командования о текущей обстановке и действиях по ликвидации противника, проникшего на территорию региона. Об этом сообщается в Telegram-канале оборонного ведомства.

Генерал-полковник Валерий Солодчук доложил министру о выполнении боевых задач в зоне ответственности группировки и охарактеризовал действия украинских сил.

Белоусов отметил успешную работу российских подразделений на Курском направлении и вручил государственные награды военнослужащим, проявившим мужество, отвагу и героизм в ходе боевых действий.

В марте в Кремле сообщали, что Минобороны представит к награде участников операции по освобождению города Суджа в Курской области.

Ранее секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу заявил, что вся территория Курской области будет зачищена от украинских военных в ближайшее время. Сейчас процесс входит в завершающую фазу.

Начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов в ходе встречи с российским президентом Владимиром Путиным 19 апреля сообщил, что основная часть Курской области освобождена. По его словам, осталось два участка, где идут боевые действия, зачистка территории от ВСУ продолжается в районах Горналя и Олешни.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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