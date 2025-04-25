Белоусов провел совещание с военными на Курском направлении

Начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов в ходе встречи с российским президентом Владимиром Путиным 19 апреля сообщил, что основная часть Курской области освобождена. По его словам, осталось два участка, где идут боевые действия, зачистка территории от ВСУ продолжается в районах Горналя и Олешни.