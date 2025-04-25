Bloomberg: администрация Трампа рассматривает сотрудничество с РФ в энергетике
Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает сотрудничество с Россией в энергетическом секторе. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
По словам собеседников агентства, в число совместных проектов, рассматриваемых в рамках партнерства, входят проекты в Арктике, добыча нефти, газа и редкоземельных металлов. Россия составляет список планов, которые могут заинтересовать США. Над этим работает глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев, говорится в материале.
Отмечается, что пока стороны не обсуждают планы напрямую. Любые усилия по возобновлению экономических связей столкнутся с препятствиями, включая американские санкции, все еще действующие в отношении России.
23 апреля Axios со ссылкой на источники сообщил, что в мирную инициативу Трампа, в частности, включена отмена американских санкций, введенных с 2014 г., и перспектива расширения экономического сотрудничества с США, особенно в энергетике и промышленности.
Как писало Bloomberg 17 апреля, администрация президента США использует возможность смягчения санкций против России в качестве разменной монеты в переговорах с Москвой об урегулировании конфликта на Украине. В возможной отмене ограничительных мер также задействованы и коммерческие интересы Вашингтона.