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Bloomberg: администрация Трампа рассматривает сотрудничество с РФ в энергетике

Ведомости

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает сотрудничество с Россией в энергетическом секторе. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По словам собеседников агентства, в число совместных проектов, рассматриваемых в рамках партнерства, входят проекты в Арктике, добыча нефти, газа и редкоземельных металлов. Россия составляет список планов, которые могут заинтересовать США. Над этим работает глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев, говорится в материале.

Отмечается, что пока стороны не обсуждают планы напрямую. Любые усилия по возобновлению экономических связей столкнутся с препятствиями, включая американские санкции, все еще действующие в отношении России.

23 апреля Axios со ссылкой на источники сообщил, что в мирную инициативу Трампа, в частности, включена отмена американских санкций, введенных с 2014 г., и перспектива расширения экономического сотрудничества с США, особенно в энергетике и промышленности.

Как писало Bloomberg 17 апреля, администрация президента США использует возможность смягчения санкций против России в качестве разменной монеты в переговорах с Москвой об урегулировании конфликта на Украине. В возможной отмене ограничительных мер также задействованы и коммерческие интересы Вашингтона.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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