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Хинштейн пообещал разминировать приграничье после освобождения от ВСУ

Ведомости

После освобождения Курской области от вооруженных сил Украины (ВСУ) в регионе предстоит проделать большую работу по разминированию и восстановлению территории, заявил врио губернатора области Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

«Не передать словами, что это значит для каждого жителя нашего региона: об этом молились, этого ждали, этим болели. Впереди – огромная работа по разминированию, расчистке и восстановлению территории, но мы обязательно с этим справимся», – написал он.

Хинштейн пообещал, что власти сделают все, чтобы «освобожденная земля стала еще краше, чем была раньше». С освобождением Курской области, добавил он, полный разгром ВСУ на всех направлениях фронта стал еще ближе.

26 апреля начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области. В этот же день, как следует из доклада, был освобожден последний населенный пункт приграничного региона – село Горналь. По словам Герасимова, наиболее активная фаза операции началась 6 марта. Общие потери противника составили более 76 000 человек и свыше 7700 единиц военной техники. Сейчас в освобожденных районах идет разминирование и выявление одиночных украинских военных, пытающихся укрыться на территории России, уточнил глава Генштаба.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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