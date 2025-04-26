Хинштейн пообещал разминировать приграничье после освобождения от ВСУ
После освобождения Курской области от вооруженных сил Украины (ВСУ) в регионе предстоит проделать большую работу по разминированию и восстановлению территории, заявил врио губернатора области Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.
«Не передать словами, что это значит для каждого жителя нашего региона: об этом молились, этого ждали, этим болели. Впереди – огромная работа по разминированию, расчистке и восстановлению территории, но мы обязательно с этим справимся», – написал он.
Хинштейн пообещал, что власти сделают все, чтобы «освобожденная земля стала еще краше, чем была раньше». С освобождением Курской области, добавил он, полный разгром ВСУ на всех направлениях фронта стал еще ближе.
26 апреля начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области. В этот же день, как следует из доклада, был освобожден последний населенный пункт приграничного региона – село Горналь. По словам Герасимова, наиболее активная фаза операции началась 6 марта. Общие потери противника составили более 76 000 человек и свыше 7700 единиц военной техники. Сейчас в освобожденных районах идет разминирование и выявление одиночных украинских военных, пытающихся укрыться на территории России, уточнил глава Генштаба.