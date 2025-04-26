Хинштейн пообещал разминировать приграничье после освобождения от ВСУ

26 апреля начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области. В этот же день, как следует из доклада, был освобожден последний населенный пункт приграничного региона – село Горналь. По словам Герасимова, наиболее активная фаза операции началась 6 марта. Общие потери противника составили более 76 000 человек и свыше 7700 единиц военной техники. Сейчас в освобожденных районах идет разминирование и выявление одиночных украинских военных, пытающихся укрыться на территории России, уточнил глава Генштаба.