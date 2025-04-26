Зеленский обсудил с Макроном вопросы урегулирования конфликта на Украине
Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу в формате тет-а-тет с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Об этом сообщил министр иностранных дел Андрей Сибига в соцсети X.
По его словам, стороны обсудили процесс мирного урегулирования на Украине. Встреча состоялась в Риме.
26 апреля Зеленский также провел встречу с президентом США Дональдом Трампом перед похоронами папы римского Франциска, сообщило Sky News. Представитель Белого дома уточнил, что лидеры провели «очень продуктивную дискуссию» и договорились провести переговоры после службы. Экс-посол Великобритании в России Тони Брентон указал, что первая личная встреча президентов Украины и США после их публичной перепалки в Белом доме может стать «важным шагом» в начале мирного процесса.
После переговоров с Трампом Зеленский в своем Telegram-канале поблагодарил президента США. Он назвал встречу очень символической и заявил, что у нее есть потенциал стать исторической, если получится достигнуть общих результатов.