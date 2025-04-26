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Зеленский обсудил с Макроном вопросы урегулирования конфликта на Украине

Ведомости

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу в формате тет-а-тет с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Об этом сообщил министр иностранных дел Андрей Сибига в соцсети X.

По его словам, стороны обсудили процесс мирного урегулирования на Украине. Встреча состоялась в Риме.

26 апреля Зеленский также провел встречу с президентом США Дональдом Трампом перед похоронами папы римского Франциска, сообщило Sky News. Представитель Белого дома уточнил, что лидеры провели «очень продуктивную дискуссию» и договорились провести переговоры после службы. Экс-посол Великобритании в России Тони Брентон указал, что первая личная встреча президентов Украины и США после их публичной перепалки в Белом доме может стать «важным шагом» в начале мирного процесса.

После переговоров с Трампом Зеленский в своем Telegram-канале поблагодарил президента США. Он назвал встречу очень символической и заявил, что у нее есть потенциал стать исторической, если получится достигнуть общих результатов.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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