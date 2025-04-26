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Захарова пообещала не забывать помощь КНДР в освобождении Курской области

Ведомости

Россия будет помнить помощь бойцов Северной Кореи, которые участвовали в освобождении Курской области от вооруженных сил Украины (ВСУ), заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов 26 апреля доложил президенту РФ Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от ВСУ. В своем докладе глава Генштаба отметил роль северокорейских военнослужащих в освобождении региона и обратил внимание, что солдаты и офицеры КНДР в соответствии с договором о всеобъемлющем стратегическом партнерстве оказали значительную помощь в разгроме украинских сил.

«Никогда мы не забудем наших друзей», – написала Захарова в своем Telegram-канале.

Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве 19 июня 2024 г. в рамках визита президента РФ в Северную Корею. Согласно документу, стороны обязуются оказывать друг другу поддержку в случае вооруженного нападения на одну из них. Reuters передавало, что по состоянию на 31 октября 2024 г. в Курской области находилось 8000 военнослужащих из Северной Кореи. Кремль данные о присутствии войск КНДР в России и гибели ее военных не комментировал.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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