Захарова пообещала не забывать помощь КНДР в освобождении Курской области
Россия будет помнить помощь бойцов Северной Кореи, которые участвовали в освобождении Курской области от вооруженных сил Украины (ВСУ), заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов 26 апреля доложил президенту РФ Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от ВСУ. В своем докладе глава Генштаба отметил роль северокорейских военнослужащих в освобождении региона и обратил внимание, что солдаты и офицеры КНДР в соответствии с договором о всеобъемлющем стратегическом партнерстве оказали значительную помощь в разгроме украинских сил.
Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве 19 июня 2024 г. в рамках визита президента РФ в Северную Корею. Согласно документу, стороны обязуются оказывать друг другу поддержку в случае вооруженного нападения на одну из них. Reuters передавало, что по состоянию на 31 октября 2024 г. в Курской области находилось 8000 военнослужащих из Северной Кореи. Кремль данные о присутствии войск КНДР в России и гибели ее военных не комментировал.