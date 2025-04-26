Захарова пообещала не забывать помощь КНДР в освобождении Курской области

Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве 19 июня 2024 г. в рамках визита президента РФ в Северную Корею. Согласно документу, стороны обязуются оказывать друг другу поддержку в случае вооруженного нападения на одну из них. Reuters передавало, что по состоянию на 31 октября 2024 г. в Курской области находилось 8000 военнослужащих из Северной Кореи. Кремль данные о присутствии войск КНДР в России и гибели ее военных не комментировал.