Путин: Россия готова заложить совместный с Белоруссией авиазавод

После этого Путин и Лукашенко приняли участие в международном форуме «Великое наследие – общее будущее», организованном парламентским собранием Союза России и Белоруссии. На форуме президент РФ предложил создать при парламентском собрании двух стран комиссию по исторической памяти, направленную на защиту правды о Великой Отечественной войне и подвиге советского народа.