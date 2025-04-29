Путин: Россия готова заложить совместный с Белоруссией авиазавод
Россия готова совместно с белорусскими специалистами заложить авиационное предприятие. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с лидером Белоруссии Александром Лукашенко.
Президент России рассказал о договоренности расширять промышленную кооперацию, в том числе за счет совместной работы в области авиастроения и авиапрома.
«Мы готовы уже заложить завод вместе с вашими специалистами и соответствующую лабораторию по беспилотию. Это очень важно прежде всего для экономики, для логистики», – пояснил президент.
Российский лидер подчеркнул, что Белоруссии удалось сохранить часть авиационной промышленности СССР. Поэтому одним из направлений для совместного сотрудничества может быть кооперация по среднемагистральным самолетам.
Путин также добавил, что обсудит с Лукашенко и другие аспекты взаимодействия между странами.
Визит Путина в Волгоград приурочен к мероприятиям, посвященным 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Здесь он встретился с Лукашенко. Лидеры возложили венки в зале Воинской славы на Мамаевом кургане, где находится Вечный огонь, и почтили память погибших воинов.
После этого Путин и Лукашенко приняли участие в международном форуме «Великое наследие – общее будущее», организованном парламентским собранием Союза России и Белоруссии. На форуме президент РФ предложил создать при парламентском собрании двух стран комиссию по исторической памяти, направленную на защиту правды о Великой Отечественной войне и подвиге советского народа.