Медведев связал признание немецкой партии АдГ экстремистской с ее популярностью

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал решение немецких властей признать партию «Альтернатива для Германии» (АдГ) правоэкстремистской. В соцсети X он заявил, что правящие партии ФРГ – Христианско-демократический союз (ХДС) и Социал-демократическая партия (СДПГ) – причисляют к экстремистам тех, кто обладает более высоким рейтингом.