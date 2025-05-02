Медведев связал признание немецкой партии АдГ экстремистской с ее популярностью
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал решение немецких властей признать партию «Альтернатива для Германии» (АдГ) правоэкстремистской. В соцсети X он заявил, что правящие партии ФРГ – Христианско-демократический союз (ХДС) и Социал-демократическая партия (СДПГ) – причисляют к экстремистам тех, кто обладает более высоким рейтингом.
«Сильное заявление, чтобы использовать его против парламентской партии», – написал Медведев.
Тем не менее исполняющий обязанности канцлера Германии Олаф Шольц призвал не торопиться с процедурой запрета партии. По его мнению, такая мера требует тщательного рассмотрения, учитывая политические и правовые последствия.