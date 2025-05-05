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Трамп: США известно, кто взорвал «Северный поток» без расследования

Ведомости

Президент США Дональд Трамп заявил, что и без расследования может сказать, кто причастен к взрыву «Северного потока».

Отвечая на вопрос о том, будет ли он начинать расследование взрыва «Северного потока», Трамп отметил: «Возможно, если бы я спросил определенных людей, я мог бы сказать вам, не тратя кучу денег на расследование».

«Но я думаю, многие знают, кто взорвал. Хотя изначально это был я, потому что я не позволил построить его», – добавил он.

Трамп также отметил, что снижение цен на нефть ставит США в выгодное положение для содействия урегулированию конфликта между Россией и Украиной.

«Я думаю, что с нынешней ценой на нефть – нефть подешевела – мы находимся в хорошей позиции для урегулирования. Россия хочет урегулировать. Украина хочет урегулировать. Если бы я не был президентом, никто бы ничего не урегулировал», – сказал он.

26 сентября 2022 г. газопроводы «Северный поток» и «Северный поток – 2», проходящие через Балтийской море, были повреждены в результате диверсии. Уцелела лишь одна из ниток «Северного потока – 2», но для поставок газа она не используется, так как Германия запретила вводить трубопровод в эксплуатацию после завершения его строительства.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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