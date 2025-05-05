Трамп: США известно, кто взорвал «Северный поток» без расследования
Президент США Дональд Трамп заявил, что и без расследования может сказать, кто причастен к взрыву «Северного потока».
Отвечая на вопрос о том, будет ли он начинать расследование взрыва «Северного потока», Трамп отметил: «Возможно, если бы я спросил определенных людей, я мог бы сказать вам, не тратя кучу денег на расследование».
«Но я думаю, многие знают, кто взорвал. Хотя изначально это был я, потому что я не позволил построить его», – добавил он.
Трамп также отметил, что снижение цен на нефть ставит США в выгодное положение для содействия урегулированию конфликта между Россией и Украиной.
«Я думаю, что с нынешней ценой на нефть – нефть подешевела – мы находимся в хорошей позиции для урегулирования. Россия хочет урегулировать. Украина хочет урегулировать. Если бы я не был президентом, никто бы ничего не урегулировал», – сказал он.
26 сентября 2022 г. газопроводы «Северный поток» и «Северный поток – 2», проходящие через Балтийской море, были повреждены в результате диверсии. Уцелела лишь одна из ниток «Северного потока – 2», но для поставок газа она не используется, так как Германия запретила вводить трубопровод в эксплуатацию после завершения его строительства.