Москалькова сообщила о тяжелых переговорах с Киевом по поводу возвращения курян

30 апреля уполномоченная сообщала, что Киев затягивает диалог по репатриации 53 жителей Курской области, которые остаются в Сумах. Они были вывезены украинскими военными после вторжения в регион. Ранее Москалькова говорила, что украинская сторона не отпускает мирных жителей «в нарушение международных норм и принципов, справедливости и человечности».