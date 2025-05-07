Москалькова сообщила о тяжелых переговорах с Киевом по поводу возвращения курян
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова рассказала ТАСС, что провела тяжелые переговоры с Киевом по поводу возвращения жителей Курской области. Они прошли после обмена пленными на украинско-белорусской границе.
30 апреля уполномоченная сообщала, что Киев затягивает диалог по репатриации 53 жителей Курской области, которые остаются в Сумах. Они были вывезены украинскими военными после вторжения в регион. Ранее Москалькова говорила, что украинская сторона не отпускает мирных жителей «в нарушение международных норм и принципов, справедливости и человечности».
Россия и Украина провели последний обмен военнопленными 6 мая. В Россию возвращены 205 военных, Украине переданы 205 человек. Все российские военнослужащие сейчас находятся на территории Белоруссии. Там им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь, а также предоставлена возможность связаться с родственниками.