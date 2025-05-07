Российские военные сбили 524 украинских беспилотника за сутки
Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) в течение суток уничтожили 524 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Об этом говорится в сообщении Минобороны РФ.
Кроме того, были ликвидированы пять управляемых ракет большой дальности «Нептун», шесть управляемых авиационных бомб JDAM и два реактивных снаряда американской системы залпового огня HIMARS.
В преддверии празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне со стороны Украины усилились попытки атак БПЛА на Московский регион. В ночь на 7 мая силы ПВО сбили девять украинских беспилотников, летевших в направлении Москвы. Вечером 6 мая мэр столицы Сергей Собянин сообщал, что силы ПВО отражали атаки БПЛА весь день.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заверил, что спецслужбы и военные принимают все необходимые меры для того, чтобы празднование 80-летия со дня Победы в Великой Отечественной войне прошло в спокойной, стабильной и мирной обстановке.
28 апреля президент РФ Владимир Путин объявил о прекращении огня в украинском конфликте с 0:00 мск 8 мая до 0:00 мск 11 мая «из гуманитарных соображений в дни 80-летней годовщины Победы». Президент Украины Владимир Зеленский отверг возможность краткосрочного перемирия. По его словам, нужна приостановка боев на 30 дней, так как «невозможно за три, пять, семь дней ни о чем договориться».