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Министр обороны Пакистана исключил применение ядерного оружия

Ведомости

Применение ядерного оружия Пакистаном в связи с эскалацией напряженности с Индией сейчас не рассматривается, заявил министр обороны страны Хаваджа Асиф.

По его словам, ядерный вариант «сейчас не рассматривается», но если такая необходимость возникнет, то «наблюдатели» также пострадают, поскольку он говорил о продолжающейся интенсивной военной напряженности с Индией.

«Я говорю миру, что это не ограничится только регионом; это может быть гораздо более масштабное разрушение», – сказал он.

В ночь на 7 мая Индия ударила по Пакистану и контролируемым им районам Кашмира. Страна объявила об операции «Синдур» как ответе на апрельский теракт в Кашмире. Минобороны Индии сообщало, что удары были нанесены по девяти объектам «террористической инфраструктуры», а не по пакистанским военным объектам. Индийская армия затем объявила о мобилизации солдат из добровольческого резерва для поддержки операции «Синдур».

В ответ на действия Индии 10 мая Пакистан начал операцию «Буньян уль-Марсус», нанеся удары по нескольким базам, в том числе по складу ракет на севере страны. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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