Министр обороны Пакистана исключил применение ядерного оружия
Применение ядерного оружия Пакистаном в связи с эскалацией напряженности с Индией сейчас не рассматривается, заявил министр обороны страны Хаваджа Асиф.
По его словам, ядерный вариант «сейчас не рассматривается», но если такая необходимость возникнет, то «наблюдатели» также пострадают, поскольку он говорил о продолжающейся интенсивной военной напряженности с Индией.
«Я говорю миру, что это не ограничится только регионом; это может быть гораздо более масштабное разрушение», – сказал он.
В ночь на 7 мая Индия ударила по Пакистану и контролируемым им районам Кашмира. Страна объявила об операции «Синдур» как ответе на апрельский теракт в Кашмире. Минобороны Индии сообщало, что удары были нанесены по девяти объектам «террористической инфраструктуры», а не по пакистанским военным объектам. Индийская армия затем объявила о мобилизации солдат из добровольческого резерва для поддержки операции «Синдур».
В ответ на действия Индии 10 мая Пакистан начал операцию «Буньян уль-Марсус», нанеся удары по нескольким базам, в том числе по складу ракет на севере страны.