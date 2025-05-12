Правительство может обязать банки отчитываться по возврату просроченных кредитов
Правительство может обязать микрофинансовые организации (МФО) и банки отчитываться перед судебными приставами о работе по возврату просроченной задолженности физических лиц. Соответствующий законопроект находится на рассмотрении Государственной думы.
В пояснительной записке сказано, что по данным Федеральной службы судебных приставов (ФССП) РФ, кредитными организациями и МФО при взыскании просроченной задолженности допускаются нарушения прав граждан. Законопроект рассматривается с целью выявления рисков их деятельности.
Проект подразумевает внесение изменений в Федеральные законы «о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности» и «о микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях». Предполагается, что он вступит в силу 1 марта 2026 г.
Сейчас обязанность по предоставлению отчета об указанной деятельности предусмотрена только в отношении профессиональных коллекторских организаций.
7 мая председатель нижней палаты Вячеслав Володин дал комитету по финансовому рынку поручение, согласно которому ГД изучит правоприменительную практику ранее принятых законов, касающихся защиты прав граждан, использующих финансовые услуги. Он рассказал, что поступают жалобы на изменения условий использования банковских счетов и карт без предварительного согласия клиентов. В частности, кредитные учреждения могут вводить комиссию за снятие денег или повышают ее, увеличивают тариф на обслуживание и поднимают процентные ставки по кредитным продуктам.