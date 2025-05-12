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Правительство может обязать банки отчитываться по возврату просроченных кредитов

Ведомости

Правительство может обязать микрофинансовые организации (МФО) и банки отчитываться перед судебными приставами о работе по возврату просроченной задолженности физических лиц. Соответствующий законопроект находится на рассмотрении Государственной думы.

В пояснительной записке сказано, что по данным Федеральной службы судебных приставов (ФССП) РФ, кредитными организациями и МФО при взыскании просроченной задолженности допускаются нарушения прав граждан. Законопроект рассматривается с целью выявления рисков их деятельности.

Проект подразумевает внесение изменений в Федеральные законы «о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности» и «о микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях». Предполагается, что он вступит в силу 1 марта 2026 г.

Сейчас обязанность по предоставлению отчета об указанной деятельности предусмотрена только в отношении профессиональных коллекторских организаций.

7 мая председатель нижней палаты Вячеслав Володин дал комитету по финансовому рынку поручение, согласно которому ГД изучит правоприменительную практику ранее принятых законов, касающихся защиты прав граждан, использующих финансовые услуги. Он рассказал, что поступают жалобы на изменения условий использования банковских счетов и карт без предварительного согласия клиентов. В частности, кредитные учреждения могут вводить комиссию за снятие денег или повышают ее, увеличивают тариф на обслуживание и поднимают процентные ставки по кредитным продуктам.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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