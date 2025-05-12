Правительство может обязать банки отчитываться по возврату просроченных кредитов

7 мая председатель нижней палаты Вячеслав Володин дал комитету по финансовому рынку поручение, согласно которому ГД изучит правоприменительную практику ранее принятых законов, касающихся защиты прав граждан, использующих финансовые услуги. Он рассказал, что поступают жалобы на изменения условий использования банковских счетов и карт без предварительного согласия клиентов. В частности, кредитные учреждения могут вводить комиссию за снятие денег или повышают ее, увеличивают тариф на обслуживание и поднимают процентные ставки по кредитным продуктам.