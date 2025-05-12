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Курским предпринимателям еще на год продлили отсрочку от уплаты налогов

Ведомости

Правительство России приняло решение продлить отсрочку по уплате налогов и страховых взносов для предпринимателей Курской области еще на год. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщила пресс-служба кабмина.

«Платежи по налогам, авансовым платежам и страховым взносам, подлежащим уплате в 2024 и 2025 гг., для таких предприятий перенесены на 2026 г.», – говорится в сообщении.

При этом существует возможность их дальнейшего погашения в рассрочку в течение еще одного года – равными частями ежемесячно.

Мера поддержки распространяется на организации и индивидуальных предпринимателей, работающих на приграничных территориях Курской области, а также на тех, кто осуществляет деятельность в районах, где введен режим контртеррористической операции (КТО) и принято решение об отселении жителей. Власти отметили, что теперь льготы распространяются на бизнес, связанный с сельским хозяйством.

10 апреля премьер-министр Михаил Мишустин обсудил с врио губернатора Курской области Александром Хинштейном дополнительные меры поддержки регионального бизнеса. Отдельные районы Курской области получили особый льготный статус, аналогичный режиму свободных экономических зон (СЭЗ). Предприниматели из приграничных районов и территорий с режимом КТО уже получили отсрочку по уплате налогов и страховых взносов.

Кроме того, в марте правительство выделило 2,4 млрд руб. на докапитализацию государственного фонда развития промышленности в Курской области. Эти средства предназначены для поддержки пострадавших предприятий. На встрече также обсуждался план восстановления инфраструктуры региона, что является важным шагом для его дальнейшего развития.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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