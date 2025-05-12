Курским предпринимателям еще на год продлили отсрочку от уплаты налогов
Правительство России приняло решение продлить отсрочку по уплате налогов и страховых взносов для предпринимателей Курской области еще на год. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщила пресс-служба кабмина.
«Платежи по налогам, авансовым платежам и страховым взносам, подлежащим уплате в 2024 и 2025 гг., для таких предприятий перенесены на 2026 г.», – говорится в сообщении.
При этом существует возможность их дальнейшего погашения в рассрочку в течение еще одного года – равными частями ежемесячно.
Мера поддержки распространяется на организации и индивидуальных предпринимателей, работающих на приграничных территориях Курской области, а также на тех, кто осуществляет деятельность в районах, где введен режим контртеррористической операции (КТО) и принято решение об отселении жителей. Власти отметили, что теперь льготы распространяются на бизнес, связанный с сельским хозяйством.
10 апреля премьер-министр Михаил Мишустин обсудил с врио губернатора Курской области Александром Хинштейном дополнительные меры поддержки регионального бизнеса. Отдельные районы Курской области получили особый льготный статус, аналогичный режиму свободных экономических зон (СЭЗ). Предприниматели из приграничных районов и территорий с режимом КТО уже получили отсрочку по уплате налогов и страховых взносов.
Кроме того, в марте правительство выделило 2,4 млрд руб. на докапитализацию государственного фонда развития промышленности в Курской области. Эти средства предназначены для поддержки пострадавших предприятий. На встрече также обсуждался план восстановления инфраструктуры региона, что является важным шагом для его дальнейшего развития.