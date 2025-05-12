Лавров обсудил с Фиданом инициативу Путина о переговорах в Стамбуле 15 мая

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в разговоре по телефону с президентом Украины поддержал идею возобновления диалога между Москвой и Киевом и призвал использовать шанс для начала мирного процесса. По его мнению, прекращение огня может стать основой для начала переговоров. Эрдоган также подтвердил готовность Анкары содействовать урегулированию.