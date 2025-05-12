Лавров обсудил с Фиданом инициативу Путина о переговорах в Стамбуле 15 мая
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров провел телефонный разговор с главой МИД Турции Хаканом Фиданом. Об этом сообщил МИД РФ.
Во время беседы стороны обсудили вопросы, связанные с инициативой президента России Владимира Путина о начале прямых переговоров по украинскому урегулированию в Стамбуле.
11 мая Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности Киева к встрече, но в случае подтверждения Москвой полного прекращения огня с 12 мая. Позднее Зеленский подтвердил, что примет участие в переговорах.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в разговоре по телефону с президентом Украины поддержал идею возобновления диалога между Москвой и Киевом и призвал использовать шанс для начала мирного процесса. По его мнению, прекращение огня может стать основой для начала переговоров. Эрдоган также подтвердил готовность Анкары содействовать урегулированию.