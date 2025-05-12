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Лавров обсудил с Фиданом инициативу Путина о переговорах в Стамбуле 15 мая

Ведомости

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров провел телефонный разговор с главой МИД Турции Хаканом Фиданом. Об этом сообщил МИД РФ.

Во время беседы стороны обсудили вопросы, связанные с инициативой президента России Владимира Путина о начале прямых переговоров по украинскому урегулированию в Стамбуле.

11 мая Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности Киева к встрече, но в случае подтверждения Москвой полного прекращения огня с 12 мая. Позднее Зеленский подтвердил, что примет участие в переговорах.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в разговоре по телефону с президентом Украины поддержал идею возобновления диалога между Москвой и Киевом и призвал использовать шанс для начала мирного процесса. По его мнению, прекращение огня может стать основой для начала переговоров. Эрдоган также подтвердил готовность Анкары содействовать урегулированию.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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