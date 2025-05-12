В ООН поприветствовали инициативы по возобновлению переговоров России и Украины
В ООН с воодушевлением восприняли инициативы о 30-дневном прекращении огня и возобновлении прямых переговоров России и Украины. Об этом рассказал на брифинге официальный представитель генерального секретаря организации Стефан Дюжаррик.
По его словам, в ООН пытаются получить больше деталей по поводу того, что может произойти.
11 мая президент России Владимир Путин выступил с предложением Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о готовности Киева к встрече, но в случае подтверждения Москвой полного прекращения огня с 12 мая.
Позднее Зеленский подтвердил, что будет участвовать в переговорах. Президент США Дональд Трамп также заявил, что может посетить Стамбул в ходе встречи российской и украинской делегаций. Украинский лидер выразил надежду, что Трамп все-таки будет присутствовать на встрече в Турции.