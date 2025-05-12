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В ООН поприветствовали инициативы по возобновлению переговоров России и Украины

Ведомости

В ООН с воодушевлением восприняли инициативы о 30-дневном прекращении огня и возобновлении прямых переговоров России и Украины. Об этом рассказал на брифинге официальный представитель генерального секретаря организации Стефан Дюжаррик.

По его словам, в ООН пытаются получить больше деталей по поводу того, что может произойти.

11 мая президент России Владимир Путин выступил с предложением Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о готовности Киева к встрече, но в случае подтверждения Москвой полного прекращения огня с 12 мая.

Позднее Зеленский подтвердил, что будет участвовать в переговорах. Президент США Дональд Трамп также заявил, что может посетить Стамбул в ходе встречи российской и украинской делегаций. Украинский лидер выразил надежду, что Трамп все-таки будет присутствовать на встрече в Турции.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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