В ООН поприветствовали инициативы по возобновлению переговоров России и Украины

Позднее Зеленский подтвердил, что будет участвовать в переговорах. Президент США Дональд Трамп также заявил, что может посетить Стамбул в ходе встречи российской и украинской делегаций. Украинский лидер выразил надежду, что Трамп все-таки будет присутствовать на встрече в Турции.