Уиткофф назвал главные темы переговоров между Россией и Украиной
Территориальный вопрос, статус Запорожской АЭС (ЗАЭС) и доступ Украины к Днепру и Черному морю остаются главными темами переговоров по урегулированию конфликта. Об этом заявил спецпосланник президента США Стивен Уиткофф.
«Главные проблемы здесь — регионы, атомная станция, а также то, как украинцы могут использовать реку Днепр и выйти к океану», — сказал Уиткофф в интервью Breitbart News.
Он отметил, Россия контролирует полностью две из пяти спорных областей. Украина сохраняет частичный контроль над тремя. Важным вопросом остается разграничение между линией фронта, дислокацией войск и административными границами.
Спецпосланник отметил, что ЗАЭС — ключевая точка переговоров. Станция, хотя и не работает, обеспечивает электроэнергией ряд городов. «Нам нужно ее перезапустить», — отметил Уиткофф. Он также подчеркнул, что без согласия президента РФ Владимира Путина урегулировать украинский конфликт мирным путем невозможно, контакты с Москвой необходимы.
Ранее Владимир Путин заявил, что вопрос принадлежности новых территорий «закрыт навсегда». При этом российская сторона подчеркивает, что речь идет о Крыме, ДНР, ЛНР, Запорожской и херсонской областях в их административных границах. МИД РФ также опроверг слухи о возможной передаче управления ЗАЭС.
11 мая Путин предложил Киеву возобновить переговоры без предварительных условий. Встреча может пройти 15 мая в Стамбуле. Москва напомнила, что ранее объявляла перемирия, но они «стабильно нарушались киевским режимом», в том числе во время празднования Дня Победы. Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что намерен приехать в Стамбул лично. Также свой визит в Турцию 15 мая не исключил президент США Дональд Трамп.