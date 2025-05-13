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Уиткофф назвал главные темы переговоров между Россией и Украиной

Ведомости

Территориальный вопрос, статус Запорожской АЭС (ЗАЭС) и доступ Украины к Днепру и Черному морю остаются главными темами переговоров по урегулированию конфликта. Об этом заявил спецпосланник президента США Стивен Уиткофф.

«Главные проблемы здесь — регионы, атомная станция, а также то, как украинцы могут использовать реку Днепр и выйти к океану», — сказал Уиткофф в интервью Breitbart News.

Он отметил, Россия контролирует полностью две из пяти спорных областей. Украина сохраняет частичный контроль над тремя. Важным вопросом остается разграничение между линией фронта, дислокацией войск и административными границами.

Спецпосланник отметил, что ЗАЭС — ключевая точка переговоров. Станция, хотя и не работает, обеспечивает электроэнергией ряд городов. «Нам нужно ее перезапустить», — отметил Уиткофф. Он также подчеркнул, что без согласия президента РФ Владимира Путина урегулировать украинский конфликт мирным путем невозможно, контакты с Москвой необходимы.

Ранее Владимир Путин заявил, что вопрос принадлежности новых территорий «закрыт навсегда». При этом российская сторона подчеркивает, что речь идет о Крыме, ДНР, ЛНР, Запорожской и херсонской областях в их административных границах.  МИД РФ также опроверг слухи о возможной передаче управления ЗАЭС.

11 мая Путин предложил Киеву возобновить переговоры без предварительных условий. Встреча может пройти 15 мая в Стамбуле. Москва напомнила, что ранее объявляла перемирия, но они «стабильно нарушались киевским режимом», в том числе во время празднования Дня Победы. Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что намерен приехать в Стамбул лично. Также свой визит в Турцию 15 мая не исключил президент США Дональд Трамп.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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