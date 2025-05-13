Уиткофф назвал главные темы переговоров между Россией и Украиной

11 мая Путин предложил Киеву возобновить переговоры без предварительных условий. Встреча может пройти 15 мая в Стамбуле. Москва напомнила, что ранее объявляла перемирия, но они «стабильно нарушались киевским режимом», в том числе во время празднования Дня Победы. Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что намерен приехать в Стамбул лично. Также свой визит в Турцию 15 мая не исключил президент США Дональд Трамп.