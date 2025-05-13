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СВР: Украина намерена затягивать возвращение в РФ жителей Курской области

Ведомости

Киев намерен как можно дольше затягивать возвращение в Россию насильно удерживаемых на украинской территории мирных жителей Курской области. Об этом сообщила Служба внешней разведки России.

По информации ведомства, в окружении президента Украины Владимира Зеленского вывезенных украинскими военными курян называют «ценным активом». По их мнению, в обмен на жителей Курской области можно требовать «чего-то более существенного, чем раненые и негодные к направлению на фронт военнопленные». Речь идет о бойцах батальона «Азов» (организация признана террористической и запрещена в РФ), которые осуждены в Росссии за совершение особо тяжких преступлений.

При этом подчеркивается, что Россия не располагает аналогичным «козырем» в виде взятых в плен украинских гражданских лиц. Это якобы повышает шансы Киева «навязать Кремлю свои правила игры и заставить пойти на уступки».

30 апреля уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщала, что Киев затягивает диалог по репатриации 53 жителей Курской области, которые остаются в Сумах. Они были вывезены украинскими военными после вторжения в регион. Ранее Москалькова говорила, что украинская сторона не отпускает мирных жителей «в нарушение международных норм и принципов, справедливости и человечности».

В начале мая Москалькова рассказала, что провела тяжелые переговоры с Киевом по поводу возвращения жителей Курской области.

Россия и Украина провели последний обмен военнопленными 6 мая. В Россию возвращены 205 военных, Украине переданы 205 человек.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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