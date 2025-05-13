По информации ведомства, в окружении президента Украины Владимира Зеленского вывезенных украинскими военными курян называют «ценным активом». По их мнению, в обмен на жителей Курской области можно требовать «чего-то более существенного, чем раненые и негодные к направлению на фронт военнопленные». Речь идет о бойцах батальона «Азов» (организация признана террористической и запрещена в РФ) , которые осуждены в Росссии за совершение особо тяжких преступлений.