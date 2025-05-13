СВР: Украина намерена затягивать возвращение в РФ жителей Курской области
Киев намерен как можно дольше затягивать возвращение в Россию насильно удерживаемых на украинской территории мирных жителей Курской области. Об этом сообщила Служба внешней разведки России.
По информации ведомства, в окружении президента Украины Владимира Зеленского вывезенных украинскими военными курян называют «ценным активом». По их мнению, в обмен на жителей Курской области можно требовать «чего-то более существенного, чем раненые и негодные к направлению на фронт военнопленные». Речь идет о бойцах батальона «Азов»
При этом подчеркивается, что Россия не располагает аналогичным «козырем» в виде взятых в плен украинских гражданских лиц. Это якобы повышает шансы Киева «навязать Кремлю свои правила игры и заставить пойти на уступки».
30 апреля уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщала, что Киев затягивает диалог по репатриации 53 жителей Курской области, которые остаются в Сумах. Они были вывезены украинскими военными после вторжения в регион. Ранее Москалькова говорила, что украинская сторона не отпускает мирных жителей «в нарушение международных норм и принципов, справедливости и человечности».
В начале мая Москалькова рассказала, что провела тяжелые переговоры с Киевом по поводу возвращения жителей Курской области.
Россия и Украина провели последний обмен военнопленными 6 мая. В Россию возвращены 205 военных, Украине переданы 205 человек.