Лавров назвал Зеленского жалким человеком
Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал президента Украины Владимира Зеленского жалким человеком. Так он отреагировал на «требования» главы Украины о присутствии лидера РФ Владимира Путина на переговорах по урегулированию конфликта в Турции.
«Ну жалкий человек. Всем же понятно, кроме, наверное, его самого и тех, кто им кукловодит», – глава МИДа заявил на торжественном заседании Дипломатического клуба «Культура без границ: роль и развитие дипломатии культуры».
Первые с 2022 г. переговоры между Россией и Украиной должны состояться 15 мая в Стамбуле. С предложением об их проведении выступил Путин 11 мая. Зеленский согласился прибыть в Турцию на переговоры, но призвал к этому и Путина.
В составе российской делегации на встрече в Стамбуле будут помощник президента Владимир Мединский, заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин, начальник Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил Игорь Костюков и заместитель министра обороны Александр Фомин. Украинские СМИ писали, что Киев могут представить глава офиса президента Андрей Ермак, министр обороны Рустем Умеров, министр иностранных дел Андрей Сибига и советник президента Игорь Жовква.