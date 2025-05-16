Переговоры Турции, США и Украины начались в Стамбуле

Переговоры Турции, США и Украины начались в СтамбулеПредставители Украины уже провели встречу со спецпосланником из США Келлогом
Турецкая, американская и украинская делегации прибыли на место переговоров в Стамбуле – офис президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана во дворце Долмабахче. Об этом сообщает ТАСС.
Трехсторонние переговоры начались около в 11:00 мск, передает турецкое Anadolu.
В Стамбуле сейчас находятся глава офиса президента Украины Андрей Ермак, министр иностранных дел страны Андрей Сибига и министр обороны Рустем Умеров. Они уже провели встречу со спецпосланником президента США по Украине Китом Келлогом и представителями Европы.
От США на встрече присутствует госсекретарь США Марко Рубио.
Трехсторонние переговоры представителей России, Украины и Турции состоятся в Стамбуле 16 мая в 12:00 мск.
Помощник президента РФ Владимир Мединский сообщил, что российская делегация под его руководством будет ждать украинскую сторону с 10:00 мск. Он уточнил, что Россия готова к прямым переговорам с Украиной без предварительных условий.
Российскую сторону на встрече представят помощник президента РФ Владимир Мединский, замминистра иностранных дел Михаил Галузин, начальник Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил Игорь Костюков и заместитель министра обороны Александр Фомин. В состав делегации Украины вошли глава офиса президента Украины Андрей Ермак, министр обороны Рустем Умеров, министр иностранных дел Андрей Сибига и советник главы государства Игорь Жовква.