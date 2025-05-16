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Переговоры Турции, США и Украины начались в Стамбуле

Представители Украины уже провели встречу со спецпосланником из США Келлогом
Ведомости

Турецкая, американская и украинская делегации прибыли на место переговоров в Стамбуле – офис президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана во дворце Долмабахче. Об этом сообщает ТАСС.

Трехсторонние переговоры начались около в 11:00 мск, передает турецкое Anadolu.

В Стамбуле сейчас находятся глава офиса президента Украины Андрей Ермак, министр иностранных дел страны Андрей Сибига и министр обороны Рустем Умеров. Они уже провели встречу со спецпосланником президента США по Украине Китом Келлогом и представителями Европы.

От США на встрече присутствует госсекретарь США Марко Рубио.

Трехсторонние переговоры представителей России, Украины и Турции состоятся в Стамбуле 16 мая в 12:00 мск.

Помощник президента РФ Владимир Мединский сообщил, что российская делегация под его руководством будет ждать украинскую сторону с 10:00 мск. Он уточнил, что Россия готова к прямым переговорам с Украиной без предварительных условий.

Российскую сторону на встрече представят помощник президента РФ Владимир Мединский, замминистра иностранных дел Михаил Галузин, начальник Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил Игорь Костюков и заместитель министра обороны Александр Фомин. В состав делегации Украины вошли глава офиса президента Украины Андрей Ермак, министр обороны Рустем Умеров, министр иностранных дел Андрей Сибига и советник главы государства Игорь Жовква.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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