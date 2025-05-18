Урсула фон дер Ляйен: следующая неделя будет решающей для Украины

В тот же день президент США Дональд Трамп заявил, что пришло время для его личной встречи с Путиным, чтобы поговорить об урегулировании на Украине. В тот же день американский лидер обсудил с Зеленским и главами Франции, Германии, Великобритании и Польши ход переговоров российской и украинской делегаций.