Урсула фон дер Ляйен: следующая неделя будет решающей для Украины
Предстоящая неделя будет решающей для будущего Украины. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на переговорах в Риме с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом.
«Сейчас важно, чтобы мы продвигались вперед, и я думаю, что следующая неделя будет решающей в этом вопросе», – цитирует ее Barrons.
16 мая в Стамбуле прошли первые за три года прямые российско-украинские переговоры. Помощник президента РФ Владимир Мединский рассказал, что Москва удовлетворена итогами первого раунда. Стороны договорились провести масштабный обмен пленными по формуле «1000 на 1000» и рассмотрели вариант встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского.
В тот же день президент США Дональд Трамп заявил, что пришло время для его личной встречи с Путиным, чтобы поговорить об урегулировании на Украине. В тот же день американский лидер обсудил с Зеленским и главами Франции, Германии, Великобритании и Польши ход переговоров российской и украинской делегаций.
На следующий день Трамп анонсировал звонок Путину 19 мая. После американский лидер планирует позвонить Зеленскому. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил подготовку разговора президентов РФ и США.