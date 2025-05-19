Bild: Россия настаивает на выходе ВСУ из четырех регионов на Украине
Москва в ходе переговоров с Вашингтоном требует полного вывода украинских войск из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Об этом пишет Bild со ссылкой на западные источники.
Вывод войск является первым условием прекращения огня. Второе условие – Украина не должна получать военной поддержки от Запада в период прекращения огня, а также мобилизовывать и отправлять на фронт новых солдат.
19 мая Bloomberg со ссылкой на знакомый с позицией президента РФ Владимира Путина источник писал, что РФ намерена прорвать оборону Украины к концу года и взять под полный контроль четыре региона, присоединенные к России в 2022 г. Как отметило агентство, это означает, что российский президент вряд ли пойдет на какие-либо существенные уступки в ходе диалога с президентом США Дональдом Трампом.
Вечером 19 мая Путин и Трамп начали телефонный разговор. Это третья беседа лидеров стран после возвращения Трампа в Белый дом. Вице-президент Джей Ди Вэнс ранее объяснял, что Трамп решил поговорить с Путиным, так как, по мнению властей США, украинский мирный процесс зашел в тупик.
Переговоры между президентами проходят в связи со встречей российской и украинской делегаций 16 мая. Тогда стороны договорились провести масштабный обмен пленными по формуле «1000 на 1000» и рассмотреть вариант встречи Путина и президента Украины Владимира Зеленского.