Bild: Россия настаивает на выходе ВСУ из четырех регионов на Украине

19 мая Bloomberg со ссылкой на знакомый с позицией президента РФ Владимира Путина источник писал, что РФ намерена прорвать оборону Украины к концу года и взять под полный контроль четыре региона, присоединенные к России в 2022 г. Как отметило агентство, это означает, что российский президент вряд ли пойдет на какие-либо существенные уступки в ходе диалога с президентом США Дональдом Трампом.