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Bild: Россия настаивает на выходе ВСУ из четырех регионов на Украине

Ведомости

Москва в ходе переговоров с Вашингтоном требует полного вывода украинских войск из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Об этом пишет Bild со ссылкой на западные источники.

Вывод войск является первым условием прекращения огня. Второе условие – Украина не должна получать военной поддержки от Запада в период прекращения огня, а также мобилизовывать и отправлять на фронт новых солдат.

19 мая Bloomberg со ссылкой на знакомый с позицией президента РФ Владимира Путина источник писал, что РФ намерена прорвать оборону Украины к концу года и взять под полный контроль четыре региона, присоединенные к России в 2022 г. Как отметило агентство, это означает, что российский президент вряд ли пойдет на какие-либо существенные уступки в ходе диалога с президентом США Дональдом Трампом.

Вечером 19 мая Путин и Трамп начали телефонный разговор. Это третья беседа лидеров стран после возвращения Трампа в Белый дом. Вице-президент Джей Ди Вэнс ранее объяснял, что Трамп решил поговорить с Путиным, так как, по мнению властей США, украинский мирный процесс зашел в тупик.

Переговоры между президентами проходят в связи со встречей российской и украинской делегаций 16 мая. Тогда стороны договорились провести масштабный обмен пленными по формуле «1000 на 1000» и рассмотреть вариант встречи Путина и президента Украины Владимира Зеленского.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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