Ушаков: Трамп видит Россию одним из ключевых экономических партнеров США
Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что лидер США Дональд Трамп видит Москву одним из ключевых торгово-экономических партнеров Вашингтона после урегулирования конфликта на Украине. Об этом он сообщил во время двухчасового телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным.
Трамп назвал диалог с Путиным «очень хорошим». Россия и Украина, по его словам, немедленно начнут переговоры о прекращении огня. Условия окончания конфликта будут согласованы обеими сторонами. Президент РФ по итогам диалога сообщил, что Россия готова работать с украинской стороной над меморандумом по поводу возможного будущего мирного договора. Он считает, что страна «в целом на правильном пути».
Путин провел разговор из здания образовательного комплекса «Сириус» в Сочи. Как сообщил журналист Павел Зарубин, президент может вести переговоры практически из любого места, так кау его каналы связи защищены. После окончания диалога Путин пообещал, что его пресс-секретарь Дмитрий Песков или Ушаков позднее разъяснят детали разговора.