Ушаков: Трамп видит Россию одним из ключевых экономических партнеров США

Трамп назвал диалог с Путиным «очень хорошим». Россия и Украина, по его словам, немедленно начнут переговоры о прекращении огня. Условия окончания конфликта будут согласованы обеими сторонами. Президент РФ по итогам диалога сообщил, что Россия готова работать с украинской стороной над меморандумом по поводу возможного будущего мирного договора. Он считает, что страна «в целом на правильном пути».