МИД Украины: Киев уже получил две трети из обещанных ЕС 2 млн боеприпасов
Украина уже получила две трети из обещанных Европейским союзом 2 млн боеприпасов. Об этом сообщил глава украинского МИДа Андрей Сибига на своей странице в социальной сети Х.
«Мы работаем над тем, чтобы как можно скорее покрыть оставшуюся треть», – отметил министр.
Сибига также выразил благодарность главе дипломатии Евросоюза Кае Каллас за «важную инициативу». Он призвал Брюссель принимать «смелые и ответственные решения» для усиления сдерживания России, включая введение новых санкций, которые «сокращают военный бюджет Москвы и принуждают ее к миру».
19 мая стало известно, что Финляндия направит Украине боеприпасы на сумму 90 млн евро, используя доходы от замороженных активов России. Страна была выбрана в качестве одного из участников проекта ЕС, направленного на поставку Украине военного оборудования за счет средств, полученных от использования российских активов. Боеприпасы будут закуплены у финских предприятий оборонной промышленности.
12 мая власти Германии объявили о прекращении публичных заявлений относительно поставок ракет Taurus Украине. Тем не менее, правительство Германии заверило, что военная помощь Киеву продолжится, включая передачу дальнобойных вооружений. Отныне детали таких операций будут засекречены, в отличие от практики, существовавшей при предыдущем канцлере Олафе Шольце.