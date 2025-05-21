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МИД Украины: Киев уже получил две трети из обещанных ЕС 2 млн боеприпасов

Ведомости

Украина уже получила две трети из обещанных Европейским союзом 2 млн боеприпасов. Об этом сообщил глава украинского МИДа Андрей Сибига на своей странице в социальной сети Х.

«Мы работаем над тем, чтобы как можно скорее покрыть оставшуюся треть», – отметил министр.

Сибига также выразил благодарность главе дипломатии Евросоюза Кае Каллас за «важную инициативу». Он призвал Брюссель принимать «смелые и ответственные решения» для усиления сдерживания России, включая введение новых санкций, которые «сокращают военный бюджет Москвы и принуждают ее к миру».

19 мая стало известно, что Финляндия направит Украине боеприпасы на сумму 90 млн евро, используя доходы от замороженных активов России. Страна была выбрана в качестве одного из участников проекта ЕС, направленного на поставку Украине военного оборудования за счет средств, полученных от использования российских активов. Боеприпасы будут закуплены у финских предприятий оборонной промышленности.

12 мая власти Германии объявили о прекращении публичных заявлений относительно поставок ракет Taurus Украине. Тем не менее, правительство Германии заверило, что военная помощь Киеву продолжится, включая передачу дальнобойных вооружений. Отныне детали таких операций будут засекречены, в отличие от практики, существовавшей при предыдущем канцлере Олафе Шольце.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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