МИД Украины: Киев уже получил две трети из обещанных ЕС 2 млн боеприпасов

19 мая стало известно, что Финляндия направит Украине боеприпасы на сумму 90 млн евро, используя доходы от замороженных активов России. Страна была выбрана в качестве одного из участников проекта ЕС, направленного на поставку Украине военного оборудования за счет средств, полученных от использования российских активов. Боеприпасы будут закуплены у финских предприятий оборонной промышленности.