Politico: Трамп сообщил об обмене пленными между РФ и Украиной до его начала

23 мая Россия вернула 270 военных и 120 гражданских в рамках обмена по формуле «1000 на 1000», договоренность о котором была достигнута с Украиной в Стамбуле. Киеву также были переданы 270 военнопленных и 120 гражданских. Первым об этом в социальной сети Truth написал Трамп, хотя Киев, как пишет издание, держал этот процесс «в строжайшей тайне» из соображений безопасности.