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Politico: Трамп сообщил об обмене пленными между РФ и Украиной до его начала

Ведомости

Президент США Дональд Трамп раньше времени сообщил о том, что первый этап обмена военнопленными России и Украины состоялся, сообщает газета Politico со ссылкой на источники.

23 мая Россия вернула 270 военных и 120 гражданских в рамках обмена по формуле «1000 на 1000», договоренность о котором была достигнута с Украиной в Стамбуле. Киеву также были переданы 270 военнопленных и 120 гражданских. Первым об этом в социальной сети Truth написал Трамп, хотя Киев, как пишет издание, держал этот процесс «в строжайшей тайне» из соображений безопасности. 

Первый этап обмена пленными еще даже не начался, когда президент США опубликовал свое сообщение, отмечает газета. Неназванный украинский чиновник также заявил Politico, что Трамп «хотел первым сообщить об этом», а его поступок «не возымел никакого эффекта». 

24 мая с подконтрольной Киеву территории по обмену возвращены еще 307 российских военнослужащих. Взамен Украине переданы 307 пленных вооруженных сил Украины. Украинский президент Владимир Зеленский сообщил, что 25 мая обмен продолжится.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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