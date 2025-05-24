Politico: Трамп сообщил об обмене пленными между РФ и Украиной до его начала
Президент США Дональд Трамп раньше времени сообщил о том, что первый этап обмена военнопленными России и Украины состоялся, сообщает газета Politico со ссылкой на источники.
23 мая Россия вернула 270 военных и 120 гражданских в рамках обмена по формуле «1000 на 1000», договоренность о котором была достигнута с Украиной в Стамбуле. Киеву также были переданы 270 военнопленных и 120 гражданских. Первым об этом в социальной сети Truth написал Трамп, хотя Киев, как пишет издание, держал этот процесс «в строжайшей тайне» из соображений безопасности.
Первый этап обмена пленными еще даже не начался, когда президент США опубликовал свое сообщение, отмечает газета. Неназванный украинский чиновник также заявил Politico, что Трамп «хотел первым сообщить об этом», а его поступок «не возымел никакого эффекта».
24 мая с подконтрольной Киеву территории по обмену возвращены еще 307 российских военнослужащих. Взамен Украине переданы 307 пленных вооруженных сил Украины. Украинский президент Владимир Зеленский сообщил, что 25 мая обмен продолжится.