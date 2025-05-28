Силы ПВО за сутки уничтожили 339 украинских беспилотников

На фоне атак беспилотников Росавиация ограничивала работу аэропортов Владимира («Семязино»), Иванова («Южный»), Калуги («Грабцево») и Ярославля («Туношна»). Временные ограничения на прием и выпуск самолетов также действовали в московских воздушных гаванях «Внуково», «Домодедово», «Жуковский» и «Шереметьево». 28 мая из-за ограничений на прием и выпуск воздушных судов в столичном регионе на запасные аэродромы ушли 55 самолетов.