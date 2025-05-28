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Силы ПВО за сутки уничтожили 339 украинских беспилотников

Из них 296 сбили вне зоны спецоперации
Ведомости

Российские военные с помощью средств противовоздушной обороны (ПВО) в течение прошедших суток уничтожили 339 украинских беспилотников над регионами РФ. Из них 296 сбили вне зоны спецоперации. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Силы ПВО также уничтожили шесть управляемых авиационных бомб JDAM производства США.

В сводке ведомства также сообщили, что Вооруженные силы РФ нанесли поражающий удар предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, выпускающим ударные беспилотные летательные аппараты.

В Минобороны сообщали, что в период с 21:00 мск 27 мая до 07:00 ПВО уничтожили 296 украинских беспилотников самолетного типа над регионами России. По данным оборонного ведомства, дроны были сбиты над Московским регионом, Брянской, Белгородской, Владимирской, Воронежской, Ивановской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тверской и Тульской областями.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщал о ликвидации 33 украинских беспилотников, которые летели в направлении столицы. Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что силы ПВО уничтожили 42 беспилотных летательных аппарата в 12 муниципальных образованиях региона. В Зеленограде перекрыли движение по Озерной аллее. По предварительным данным, серьезных повреждений и пострадавших нет.

На фоне атак беспилотников Росавиация ограничивала работу аэропортов Владимира («Семязино»), Иванова («Южный»), Калуги («Грабцево») и Ярославля («Туношна»). Временные ограничения на прием и выпуск самолетов также действовали в московских воздушных гаванях «Внуково», «Домодедово», «Жуковский» и «Шереметьево». 28 мая из-за ограничений на прием и выпуск воздушных судов в столичном регионе на запасные аэродромы ушли 55 самолетов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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