Песков: в качестве площадки для переговоров рассматривается Стамбул

25 мая La Repubblica писала, что представители ряда европейских стран предложили провести переговоры Москвы и Киева в Женеве. 27 мая спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог допустил, что там же может состояться встреча президентов США, РФ и Украины Дональда Трампа, Владимира Путина и Владимира Зеленского. При этом ТАСС сообщал, что швейцарский город не станет площадкой для переговоров. Собеседник агентства пояснил, что такое решение было принято в связи с тем, что политика Швейцарии утратила нейтралитет.