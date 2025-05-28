Песков: в качестве площадки для переговоров рассматривается Стамбул

Песков: в качестве площадки для переговоров рассматривается СтамбулДля новой встречи предлагались Женева или Ватикан
В качестве площадки для новых переговоров российской и украинской делегаций рассматривается Стамбул. Об этом заявил журналистам прес-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Представителя Кремля спросили, какие площадки предпочтительны для России.
«Как минимум та, в которой был первый раунд. Остальное – это предмет взаимной договоренности», – ответил Песков.
16 мая папа римский Лев XIV предложил Ватикан в качестве площадки для проведения переговоров России и Украины. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров посчитал, что проводить встречу в Ватикане было бы «неэлегантно», поскольку обе страны являются православными.
25 мая La Repubblica писала, что представители ряда европейских стран предложили провести переговоры Москвы и Киева в Женеве. 27 мая спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог допустил, что там же может состояться встреча президентов США, РФ и Украины Дональда Трампа, Владимира Путина и Владимира Зеленского. При этом ТАСС сообщал, что швейцарский город не станет площадкой для переговоров. Собеседник агентства пояснил, что такое решение было принято в связи с тем, что политика Швейцарии утратила нейтралитет.
16 мая в Стамбуле прошли первые за три года прямые переговоры России и Украины. Стороны договорились провести обмен пленными по формуле «1000 на 1000» и рассмотрели возможность встречи Путина и Зеленского. Трехдневный обмен завершился 25 мая. Ожидается, что Москва и Киев представят свое видение возможного будущего прекращения огня, после чего переговоры продолжатся.