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Песков: в качестве площадки для переговоров рассматривается Стамбул

Для новой встречи предлагались Женева или Ватикан
Ведомости

В качестве площадки для новых переговоров российской и украинской делегаций рассматривается Стамбул. Об этом заявил журналистам прес-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представителя Кремля спросили, какие площадки предпочтительны для России.

«Как минимум та, в которой был первый раунд. Остальное – это предмет взаимной договоренности», – ответил Песков.

16 мая папа римский Лев XIV предложил Ватикан в качестве площадки для проведения переговоров России и Украины. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров посчитал, что проводить встречу в Ватикане было бы «неэлегантно», поскольку обе страны являются православными.

25 мая La Repubblica писала, что представители ряда европейских стран предложили провести переговоры Москвы и Киева в Женеве. 27 мая спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог допустил, что там же может состояться встреча президентов США, РФ и Украины Дональда Трампа, Владимира Путина и Владимира Зеленского. При этом ТАСС сообщал, что швейцарский город не станет площадкой для переговоров. Собеседник агентства пояснил, что такое решение было принято в связи с тем, что политика Швейцарии утратила нейтралитет.

16 мая в Стамбуле прошли первые за три года прямые переговоры России и Украины. Стороны договорились провести обмен пленными по формуле «1000 на 1000» и рассмотрели возможность встречи Путина и Зеленского. Трехдневный обмен завершился 25 мая. Ожидается, что Москва и Киев представят свое видение возможного будущего прекращения огня, после чего переговоры продолжатся.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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