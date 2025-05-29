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Германия направит Киеву первые дальнобойные системы через несколько недель

Ведомости

Украина получит первое дальнобойное вооружение Германии в течение нескольких недель. Об этом сообщили в минобороны ФРГ.

«Системы вооружения быстро поступят в распоряжение вооруженных сил Украины – первые из них могут быть развернуты всего через несколько недель», – говорится в сообщении.

28 мая министры обороны ФРГ и Украины Борис Писториус и Рустем Умеров подписали соглашение о финансировании производства дальнобойного оружия на Украине. Также был заключен контракт между Украиной и германской оборонной промышленностью.

Сам Писториус на встрече пообещал, что Берлин направит Киеву военной помощи в размере 5 млрд евро. Пакет военной помощи будет финансироваться за счет средств, уже одобренных бундестагом.

Подписание соглашения произошло всего через дня дня после объявления канцлера ФРГ Фридриха Мерца. 26 мая глава правительства Германии объявил о снятии запрета на дальнобойность оружия для Украины. В Кремле осудили это решение.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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