Германия направит Киеву первые дальнобойные системы через несколько недель
Украина получит первое дальнобойное вооружение Германии в течение нескольких недель. Об этом сообщили в минобороны ФРГ.
«Системы вооружения быстро поступят в распоряжение вооруженных сил Украины – первые из них могут быть развернуты всего через несколько недель», – говорится в сообщении.
28 мая министры обороны ФРГ и Украины Борис Писториус и Рустем Умеров подписали соглашение о финансировании производства дальнобойного оружия на Украине. Также был заключен контракт между Украиной и германской оборонной промышленностью.
Сам Писториус на встрече пообещал, что Берлин направит Киеву военной помощи в размере 5 млрд евро. Пакет военной помощи будет финансироваться за счет средств, уже одобренных бундестагом.