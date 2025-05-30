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СК: более 25 000 мирных жителей в России пострадали от действий Киева

Погибли более 7000 человек
Ведомости

С 2014 г. от действий украинских военных пострадали более 25 000 мирных жителей России, свыше 7000 из которых погибли, сообщили в пресс-службе после оперативного совещания председателя Следственного комитета (СК) России Александра Бастрыкина в Луганске.

Среди погибших, по преступлениям в отношении которых (против мира и безопасности человечества) запущены судебные разбирательства, 218 несовершеннолетних, подчеркнули в ведомстве. Всего возбуждено около 7200 дел с 2014 г.

СК завершил расследование по уголовным делам в отношении 626 лиц, а также передал в суды разбирательства по 588 обвиняемым. 571 человек осужден к длительным срокам лишения свободы, в том числе приговоры о пожизненном сроке.

Также Бастрыкину доложили, что следователи признали потерпевшими от вторжения ВСУ и опросили более 54 000 жителей Курской области.

1 мая СК возбудил дело о теракте после атаки украинских БПЛА на город Рыльск Курской области. Тогда в результате ударов беспилотников трое местных жителей получили ранения, было повреждено несколько жилых домов и здание детского сада.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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