СК: более 25 000 мирных жителей в России пострадали от действий КиеваПогибли более 7000 человек
С 2014 г. от действий украинских военных пострадали более 25 000 мирных жителей России, свыше 7000 из которых погибли, сообщили в пресс-службе после оперативного совещания председателя Следственного комитета (СК) России Александра Бастрыкина в Луганске.
Среди погибших, по преступлениям в отношении которых (против мира и безопасности человечества) запущены судебные разбирательства, 218 несовершеннолетних, подчеркнули в ведомстве. Всего возбуждено около 7200 дел с 2014 г.
СК завершил расследование по уголовным делам в отношении 626 лиц, а также передал в суды разбирательства по 588 обвиняемым. 571 человек осужден к длительным срокам лишения свободы, в том числе приговоры о пожизненном сроке.
Также Бастрыкину доложили, что следователи признали потерпевшими от вторжения ВСУ и опросили более 54 000 жителей Курской области.
1 мая СК возбудил дело о теракте после атаки украинских БПЛА на город Рыльск Курской области. Тогда в результате ударов беспилотников трое местных жителей получили ранения, было повреждено несколько жилых домов и здание детского сада.