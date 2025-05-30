Следователи признали потерпевшими более 54 000 жителей Курской области

30 мая СК возбудил уголовное дело по пп. «а», «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ (террористический акт) в связи с массированной атакой вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курск. Ведомство установило, что ночью 30 мая украинские военные при помощи беспилотников атаковали объекты гражданской инфраструктуры в городе. В результате были повреждены жилые дома и областная больница. Кроме того, от падения обломков беспилотного летательного аппарата на гражданский автомобиль мужчина получил осколочные ранения.