Следователи признали потерпевшими более 54 000 жителей Курской области
В ходе оперативного совещания Следственного комитета (СК) РФ в Луганске председателю ведомства Александру Бастрыкину представили доклад о расследовании преступлений украинских военных в Курской области. Об этом сообщили в Telegram-канале СК.
В ходе доклада Бастрыкину рассказали, что следователи допросили в качестве потерпевших более 54 000 жителей региона.
Сейчас также продолжается работа по привлечению к уголовной ответственности иностранцев, участвующих в боевых действиях на стороне Украины за денежное вознаграждение. По результатам расследования очно вынесли приговоры в отношении граждан Грузии, США и Республики Колумбия.
Прокурор Курской области Алексей Цуканов сообщал, что более 300 жителей приграничных районов региона погибли после вторжения украинских сил в регион, еще более 700 человек пострадали. По его словам, судьба 789 лиц сейчас неизвестна, среди них четверо детей.
30 мая СК возбудил уголовное дело по пп. «а», «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ (террористический акт) в связи с массированной атакой вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курск. Ведомство установило, что ночью 30 мая украинские военные при помощи беспилотников атаковали объекты гражданской инфраструктуры в городе. В результате были повреждены жилые дома и областная больница. Кроме того, от падения обломков беспилотного летательного аппарата на гражданский автомобиль мужчина получил осколочные ранения.