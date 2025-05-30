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Следователи признали потерпевшими более 54 000 жителей Курской области

Ведомости

В ходе оперативного совещания Следственного комитета (СК) РФ в Луганске председателю ведомства Александру Бастрыкину представили доклад о расследовании преступлений украинских военных в Курской области. Об этом сообщили в Telegram-канале СК.

В ходе доклада Бастрыкину рассказали, что следователи допросили в качестве потерпевших более 54 000 жителей региона.

Сейчас также продолжается работа по привлечению к уголовной ответственности иностранцев, участвующих в боевых действиях на стороне Украины за денежное вознаграждение. По результатам расследования очно вынесли приговоры в отношении граждан Грузии, США и Республики Колумбия.

Прокурор Курской области Алексей Цуканов сообщал, что более 300 жителей приграничных районов региона погибли после вторжения украинских сил в регион, еще более 700 человек пострадали. По его словам, судьба 789 лиц сейчас неизвестна, среди них четверо детей.

30 мая СК возбудил уголовное дело по пп. «а», «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ (террористический акт) в связи с массированной атакой вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курск. Ведомство установило, что ночью 30 мая украинские военные при помощи беспилотников атаковали объекты гражданской инфраструктуры в городе. В результате были повреждены жилые дома и областная больница. Кроме того, от падения обломков беспилотного летательного аппарата на гражданский автомобиль мужчина получил осколочные ранения.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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