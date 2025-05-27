Более 300 жителей приграничья погибли после вторжения ВСУ в Курскую область
Более 300 жителей приграничных районов Курской области погибли после вторжения украинских сил в регион, еще более 700 человек пострадали. Об этом сообщил прокурор области Алексей Цуканов.
«Судьба 789 лиц в настоящее время неизвестна, среди них четверо детей», – приводит его заявление ТАСС.
26 апреля начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от вооруженных сил Украины. Тогда российские военнослужащие освободили последний населенный пункт региона – село Горналь. Боевые действия в регионе продолжались с августа 2024 г.
25 мая 2025 г. начальник пресс-центра группировки войск «Север» Ярослав Якимкин заявил, что военные после освобождения Курской области создают зону безопасности вдоль российской государственной границы. Только за последнюю неделю ВС РФ взяли под свой контроль населенные пункты Марьино и Локня в Сумской области. Они также продвинулись в районе города Волчанск в Харьковской области.