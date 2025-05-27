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Более 300 жителей приграничья погибли после вторжения ВСУ в Курскую область

Ведомости

Более 300 жителей приграничных районов Курской области погибли после вторжения украинских сил в регион, еще более 700 человек пострадали. Об этом сообщил прокурор области Алексей Цуканов.

«Судьба 789 лиц в настоящее время неизвестна, среди них четверо детей», – приводит его заявление ТАСС.

26 апреля начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от вооруженных сил Украины. Тогда российские военнослужащие освободили последний населенный пункт региона – село Горналь. Боевые действия в регионе продолжались с августа 2024 г.

25 мая 2025 г. начальник пресс-центра группировки войск «Север» Ярослав Якимкин заявил, что военные после освобождения Курской области создают зону безопасности вдоль российской государственной границы. Только за последнюю неделю ВС РФ взяли под свой контроль населенные пункты Марьино и Локня в Сумской области. Они также продвинулись в районе города Волчанск в Харьковской области.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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