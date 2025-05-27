Более 300 жителей приграничья погибли после вторжения ВСУ в Курскую область

25 мая 2025 г. начальник пресс-центра группировки войск «Север» Ярослав Якимкин заявил, что военные после освобождения Курской области создают зону безопасности вдоль российской государственной границы. Только за последнюю неделю ВС РФ взяли под свой контроль населенные пункты Марьино и Локня в Сумской области. Они также продвинулись в районе города Волчанск в Харьковской области.