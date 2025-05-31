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Türkiye: Эрдоган может пойти на третий президентский срок

Ведомости

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган может баллотироваться на третий президентский срок. Об этом пишет газета Türkiye со ссылкой на источники.

Согласно конституции Турции, одно лицо может быть избрано президентом максимум на два срока. Türkiye отмечает, что у Эрдогана есть два способа баллотироваться на третий срок: решение парламента о выборах и изменения конституции.

«По мнению [правящей партии], вместо того, чтобы менять конституцию, было бы разумнее, если бы парламент принял решение о выборах, чтобы Эрдоган мог снова баллотироваться», – говорится в материале.

Источники в правящей «Партии справедливости и развития» рассказали изданию, что о сроках обсуждения кандидатур пока говорить рано, эти дискуссии могут начаться в 2027 г.

В январе этого года Эрдоган не исключил нового выдвижения на президентский пост.

Последние выборы президента Турции состоялись в мае 2023 г. По итогам второго тура Эрдоган получил 52,16%, а его соперник Кемаль Кылычдароглу – 47,84%.

Организовать второй тур было решено после того, как ни один из кандидатов 14 мая не преодолел отметку в 50% голосов, необходимую для победы в первом туре. 14 мая, когда прошел первый тур президентских выборов, они набрали 49,5% и 44,8% голосов соответственно. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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