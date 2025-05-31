Türkiye: Эрдоган может пойти на третий президентский срок
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган может баллотироваться на третий президентский срок. Об этом пишет газета Türkiye со ссылкой на источники.
Согласно конституции Турции, одно лицо может быть избрано президентом максимум на два срока. Türkiye отмечает, что у Эрдогана есть два способа баллотироваться на третий срок: решение парламента о выборах и изменения конституции.
«По мнению [правящей партии], вместо того, чтобы менять конституцию, было бы разумнее, если бы парламент принял решение о выборах, чтобы Эрдоган мог снова баллотироваться», – говорится в материале.
Источники в правящей «Партии справедливости и развития» рассказали изданию, что о сроках обсуждения кандидатур пока говорить рано, эти дискуссии могут начаться в 2027 г.
Последние выборы президента Турции состоялись в мае 2023 г. По итогам второго тура Эрдоган получил 52,16%, а его соперник Кемаль Кылычдароглу – 47,84%.
Организовать второй тур было решено после того, как ни один из кандидатов 14 мая не преодолел отметку в 50% голосов, необходимую для победы в первом туре. 14 мая, когда прошел первый тур президентских выборов, они набрали 49,5% и 44,8% голосов соответственно.