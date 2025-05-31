Türkiye: Эрдоган может пойти на третий президентский срок

Организовать второй тур было решено после того, как ни один из кандидатов 14 мая не преодолел отметку в 50% голосов, необходимую для победы в первом туре. 14 мая, когда прошел первый тур президентских выборов, они набрали 49,5% и 44,8% голосов соответственно.