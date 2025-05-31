Каллас назвала сотрудничество России и Китая величайшим вызовом
Диалоги Москвы и Пекина «о совместном руководстве изменениями, которых не было сто лет, и о пересмотре глобального порядка в сфере безопасности» должны вызвать крайнюю обеспокоенность. Об этом заявила глава дипломатии Евросоюза Кайя Каллас на конференции по безопасности в Сингапуре, ее слова передает Bloomberg.
Каллас обвинила Пекин в поставках России 80% товаров двойного назначения, используемых в конфликте на Украине. Она также напомнила о предупреждении главы минобороны США Пита Хегсета об угрозе со стороны Китая для остальной Азии.
«Если вы беспокоитесь о Китае, вам следует беспокоиться о России», – заявила Каллас.
28 мая The New York Times писала, что президент США Дональд Трамп потенциально может готовить соглашение с Россией и Китаем о разделении сфер влияния. По словам аналитиков, действия и высказывания Трампа наталкивают на мысль о его стремлении выстроить мир, где три мировые державы будут доминировать в своей части земного шара. Вместе с тем, чиновники первой администрации президента США сообщили, что действия американского лидера не основаны на какой-либо стратегии.