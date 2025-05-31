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Каллас назвала сотрудничество России и Китая величайшим вызовом

Ведомости

Диалоги Москвы и Пекина «о совместном руководстве изменениями, которых не было сто лет, и о пересмотре глобального порядка в сфере безопасности» должны вызвать крайнюю обеспокоенность. Об этом заявила глава дипломатии Евросоюза Кайя Каллас на конференции по безопасности в Сингапуре, ее слова передает Bloomberg.

Каллас обвинила Пекин в поставках России 80% товаров двойного назначения, используемых в конфликте на Украине. Она также напомнила о предупреждении главы минобороны США Пита Хегсета об угрозе со стороны Китая для остальной Азии.

«Если вы беспокоитесь о Китае, вам следует беспокоиться о России», – заявила Каллас.

28 мая The New York Times писала, что президент США Дональд Трамп потенциально может готовить соглашение с Россией и Китаем о разделении сфер влияния. По словам аналитиков, действия и высказывания Трампа наталкивают на мысль о его стремлении выстроить мир, где три мировые державы будут доминировать в своей части земного шара. Вместе с тем, чиновники первой администрации президента США сообщили, что действия американского лидера не основаны на какой-либо стратегии.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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