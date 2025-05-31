Каллас назвала сотрудничество России и Китая величайшим вызовом

28 мая The New York Times писала, что президент США Дональд Трамп потенциально может готовить соглашение с Россией и Китаем о разделении сфер влияния. По словам аналитиков, действия и высказывания Трампа наталкивают на мысль о его стремлении выстроить мир, где три мировые державы будут доминировать в своей части земного шара. Вместе с тем, чиновники первой администрации президента США сообщили, что действия американского лидера не основаны на какой-либо стратегии.