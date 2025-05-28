NYT: Трамп может готовить крупную сделку с Россией и Китаем

Помощник российского главы Юрий Ушаков уточнил, что в ходе беседы Путин и Трамп вспомнили о союзнических отношениях стран в годы Второй мировой войны. По его словам, президент США с сожалением говорил о том, что по странным обстоятельствам Москва и Вашингтон сегодня не только не вместе, но и весьма далеки друг от друга.