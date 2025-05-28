NYT: Трамп может готовить крупную сделку с Россией и Китаем
Президент США Дональд Трамп потенциально может готовить соглашение с Россией и Китаем о разделении сфер влияния. Об этом сообщает The New York Times.
Опрошенные изданием аналитики считают, что действия и заявления Трампа позволяют сделать вывод о его стремлении выстроить мир, где три мировые державы будут доминировать в своей части земного шара. На это указывают его заявления о необходимости получить контроль за Гренландией, Канадой и Панамским каналом. Кроме того, американский лидер часто восхваляет президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина как сильных и умных людей.
При этом чиновники первой администрации президента США указали, что действия Трампа не основаны на какой-либо стратегии.
19 мая Трамп и Путин провели двухчасовой телефонный разговор. По итогам переговоров президент РФ заявил, что диалог был содержательный и весьма откровенный, поэтому и весьма полезный. Американский лидер назвал разговор очень хорошим и заметил, что Россия хочет наладить торговлю с США после окончания конфликта на Украине.
Помощник российского главы Юрий Ушаков уточнил, что в ходе беседы Путин и Трамп вспомнили о союзнических отношениях стран в годы Второй мировой войны. По его словам, президент США с сожалением говорил о том, что по странным обстоятельствам Москва и Вашингтон сегодня не только не вместе, но и весьма далеки друг от друга.