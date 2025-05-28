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NYT: Трамп может готовить крупную сделку с Россией и Китаем

Ведомости

Президент США Дональд Трамп потенциально может готовить соглашение с Россией и Китаем о разделении сфер влияния. Об этом сообщает The New York Times.

Опрошенные изданием аналитики считают, что действия и заявления Трампа позволяют сделать вывод о его стремлении выстроить мир, где три мировые державы будут доминировать в своей части земного шара. На это указывают его заявления о необходимости получить контроль за Гренландией, Канадой и Панамским каналом. Кроме того, американский лидер часто восхваляет президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина как сильных и умных людей.

При этом чиновники первой администрации президента США указали, что действия Трампа не основаны на какой-либо стратегии.

19 мая Трамп и Путин провели двухчасовой телефонный разговор. По итогам переговоров президент РФ заявил, что диалог был содержательный и весьма откровенный, поэтому и весьма полезный. Американский лидер назвал разговор очень хорошим и заметил, что Россия хочет наладить торговлю с США после окончания конфликта на Украине.

Помощник российского главы Юрий Ушаков уточнил, что в ходе беседы Путин и Трамп вспомнили о союзнических отношениях стран в годы Второй мировой войны. По его словам, президент США с сожалением говорил о том, что по странным обстоятельствам Москва и Вашингтон сегодня не только не вместе, но и весьма далеки друг от друга.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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