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Ушаков: Путин и Трамп обсудили «боевое братство» СССР и США в годы войны

Ведомости

В ходе телефонного разговора президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп вспомнили о союзнических отношениях двух стран в годы Второй мировой войны. Об этом сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

«Трамп помнит об этом боевом братстве и с сожалением говорил о том, что по странным обстоятельствам наши страны сегодня не только не вместе, но и весьма далеки друг от друга», – сказал Ушаков (цитата по ТАСС).

По словам Ушакова, президенты с теплотой вспоминали времена, когда две страны были союзниками и вместе сражались против нацистской Германии. Путин также напомнил американскому коллеге о действиях Украины накануне Дня Победы, сообщил Ушаков. Речь шла о предотвращении угроз терактов в районе Красной площади и Кремля во время объявленного Россией перемирия, а также о попытках атаковать Москву беспилотниками.

19 мая Путин и Трамп провели двухчасовой телефонный разговор. Российский лидер выразил готовность к совместной работе с Украиной над меморандумом о прекращении огня. Трамп поддержал развитие торговли с Россией и сообщил о возможности переговоров по украинскому конфликту при участии Ватикана.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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