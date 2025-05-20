Ушаков: Путин и Трамп обсудили «боевое братство» СССР и США в годы войны
В ходе телефонного разговора президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп вспомнили о союзнических отношениях двух стран в годы Второй мировой войны. Об этом сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
«Трамп помнит об этом боевом братстве и с сожалением говорил о том, что по странным обстоятельствам наши страны сегодня не только не вместе, но и весьма далеки друг от друга», – сказал Ушаков (цитата по ТАСС).
По словам Ушакова, президенты с теплотой вспоминали времена, когда две страны были союзниками и вместе сражались против нацистской Германии. Путин также напомнил американскому коллеге о действиях Украины накануне Дня Победы, сообщил Ушаков. Речь шла о предотвращении угроз терактов в районе Красной площади и Кремля во время объявленного Россией перемирия, а также о попытках атаковать Москву беспилотниками.
19 мая Путин и Трамп провели двухчасовой телефонный разговор. Российский лидер выразил готовность к совместной работе с Украиной над меморандумом о прекращении огня. Трамп поддержал развитие торговли с Россией и сообщил о возможности переговоров по украинскому конфликту при участии Ватикана.