Путин рассказал Трампу о предотвращении терактов у Кремля в ночь на 7 мая

Ушаков напомнил, что перед празднованием Дня Победы в этом году Путин объявил трехдневное прекращение огня с Украиной. После чего в ночь на 7 мая Украина атаковала российскую территорию 524 беспилотниками. Большая их часть направлялась к Москве, но практически все они были сбиты. Тогда же были предотвращены и угрозы совершения терактов, добавил Ушаков.