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Путин рассказал Трампу о предотвращении терактов у Кремля в ночь на 7 мая

Президенты затронули атаку беспилотниками на Москву в преддверии Дня Победы
Ведомости

Президент РФ Владимир Путин сообщил американскому лидеру Дональду Трампу о предотвращении угроз терактов в районе Красной площади и Кремля во время объявленного Россией перемирия в честь Дня Победы. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков, пишет ТАСС.

«Путин, конечно, неслучайно упомянул об этом Трампу, поскольку украинцы напрямую угрожали зарубежным участникам праздничных мероприятий, пытались – и наш президент публично об этом говорил – запугать зарубежных лидеров и не допустить их приезда в Москву», – рассказал Ушаков

Ушаков напомнил, что перед празднованием Дня Победы в этом году Путин объявил трехдневное прекращение огня с Украиной. После чего в ночь на 7 мая Украина атаковала российскую территорию 524 беспилотниками. Большая их часть направлялась к Москве, но практически все они были сбиты. Тогда же были предотвращены и угрозы совершения терактов, добавил Ушаков.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков тогда заверял, что спецслужбы и военные принимают все необходимые меры для того, чтобы празднование Дня Победы прошло в спокойной, стабильной и мирной обстановке.

Краткосрочное перемирие, объявленное Путиным, началось с 0:00 мск 8 мая и завершилось 0:00 мск 11 мая. Киев отверг инициативу, предложив остановку боев на 30 дней. Минобороны РФ сообщило, что во время действия объявленного Москвой перемирия было зафиксировано 9318 нарушений со стороны вооруженных сил Украины. Кроме того, украинская армия предприняла четыре попытки прорыва через границу с РФ в Курской и Белгородской областях.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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