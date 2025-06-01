Командующий сухопутными войсками Украины подал в отставку
Глава сухопутных войск вооруженных сил Украины (ВСУ) Михаил Драпатый объявил о желании уйти в отставку после того, как одно из учебных подразделений было атаковано ракетой, в результате чего погибло 12 человек. Об этом он написал в Telegram-канале.
«Поведение бойцов имеет значение, но главная ответственность – всегда на командовании», – заявил Драпатый. По его словам, началась проверка действий командиров, состояния укрытий, эффективности систем оповещения.
1 июня ракета ударила по учебному подразделению сухопутных войск ВСУ. Пострадали более 60 человек, 12 погибли. ВСУ создали специальную комиссию для выяснения обстоятельств и начали служебное расследование.